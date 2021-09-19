PTT Gişelerden 10.000 TL ve Üzerinde Ödeme Yapıyor, Son Dakika Detayları Belli Oldu. PTT üzerinden 10.000 TL ve üzerinde ödeme almak için ne yapmalı? İşte detaylar...

PTT üzerinden başvuru yaparak kredi onayı almak isteyenlere yeni bir kampanya başladı. 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi PTT üzerinden ödenecek. PTT üzerinden 10.000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler, belirlenen şartlar dahilinde hemen sonuç alabilecekler. PTT Aktifbank ile yaptığı anlaşma sonrasında bu kredilerde hemen hızlı sonuç vereceğini duyurdu. Aktifbank üzerinden PTT aracılığı ile kredi almak isteyenler, PTT aktifbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hemen sonuç vermektedir.

PTT Aktifbank üzerinden hemen sonuç alacağınız bu kampanyada SMS ile kredi başvurusu yapabilir, hemen sonucu öğrenebilirsiniz. SMS ile Aktifbank kredi başvurusu şu şekilde yapılıyor.

PTT SMS ile Aktifbank Kredisi Kampanyası...

PTT SMS ile kredi alacak olan kişiler, cep telefonlarından ücretli mesaj atacaklardır. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, Kredi yazıp boşluk bırakın TC kimlik numarasını da yazarak 3050 numarasına mesaj gönderebilirler. 3050 numarasına atacağınız mesaj ile birlikte, sizlere hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre kredinizi anında kullanabileceksiniz. 3050 numarasına atılan mesaj sonrasında, en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilecek veya bankaya gitmeden ev, iş adresinizde, banka personeli ile bu işlemleri yaparak kredi kullanabileceksiniz. PTT yaptığı son dakika duyurusunda bu şekilde kredi vereceğini açıkladı...

PTT Ayrıca internet sitesi üzerinden de kredi imkanı tanıyacak. nkolaykredi.com.tr adresine giren vatandaşlar, Aktifbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan tutar kadar krediyi hemen hesaba atabilirler. Passolig kartı olan veya Nkolay müşterisi olan kişilerde online internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. Son dakika kredi haberlerini PTT resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.