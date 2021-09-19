Yapı Kredi Bankası 10.000 TL şipşak ihtiyaç kredisi verecek, Son dakika bankadan açıklama geldi...

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL şipşak ihtiyaç kredisi verecek. Yapı Kredi Bankası üzerinden 10 bin TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası bugün itibariyle başlıyor. 10.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde destek kredisi verecek olan Yapı Kredi Bankası kişilerin kredi notu ve banka kredisi girdiğine göre onay vererek ayrıca bu durumlarına bakarak faiz oranları ile işlem yapacak. Yapı Kredi Bankası vermiş olduğu ihtiyaç kredilerinde kendi banka kredi politikalarına uygun olan kişilere sonuç verecek. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız bankanın birden fazla yöntem ile kredi başvuru aşamalarını takip ederek işlem yapabilir ve kredinize hemen kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL kredi için SMS ile onay verecek...

Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler 4411 numaraya bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak gönderebilirler. 4411 numarasını göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında 10 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu verilecek ve onaylanan tutar kadar kredinizin ne kadar olduğunu göreceksiniz. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alırsanız banka sizlere hemen kredinizin nasıl kullanacağınız hakkında da bilgi mesajı gönderecektir. Yapı Kredi Bankası şubelerinden veya banka müşterisi olan kişilerin Yapı Kredi Bankası internet bankacılığı üzerinden bu kredileri alabileceğini söyleyebiliriz. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca internet üzerinden de hızlı bir şekilde yapılıyor.

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL internet bankacılığı kredisi başvurusu nasıl yapılır?

10.000 TL'ye kadar şipşak kredi kampanyası olarak verilen asıl başvuru yöntemi Yapı Kredi Bankası müşterilerinin şubelere gitmeden kredi alabilmeleridir. 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka hesabı olması durumunda internet bankacılığı şifresi alarak banka üzerinden Yapı Kredi mobil uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabilirler. Yapı Kredi Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler belirtilen şartlara uygun olması durumunda hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceklerdir. 10.000 TL kredi onayı için banka en az 1300 ve üzerinde bir kredi notu isteyecektir.