PTT gişeler üzerinden ödemeler var! TC kimlik numaranızı yazarak alın

Ptt üzerinden TC kimlik numaranızı yazarak, 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, PTT ile birlikte Aktifbank, sizler için başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ptt ile birlikte aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda bu bankaların yapmış olduğu kredilerden faydalanarak bireysel tüketici kredisi kullanabilmektedirler. Ptt şubeleri üzerinden ve banka şubelerine gitmeden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvurularını gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden özellikle emekli olan vatandaşlara daha yüksek limitlerde krediler kullandırılmaktadır.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 40000 TL'ye kadar verilecek olan bu ödemelerde nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların aynı gün içinde kredi ödemeleri hesaplarına yatırılıyor.

Başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına gelerek PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi sonucu sizlere kısa mesaj olarak gelecektir.

En yakın PTT şubesi üzerinden de kimliklerinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların özellikle emekli olması durumunda emekli maaşını PTT'ye taşıyarak aktif Bank üzerinden 80000 TL'ye kadar yirmidört ay vadeli kredi alabileceğinizi söyleyebiliriz. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıdıktan sonra başvurularınızı gerçekleştirebilmeniz için ilk maaşımızı çekmemiz gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirerek ilk maç sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, PTT şubeleri üzerinden de işlem yapabilir veya yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi alabilir.