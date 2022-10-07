Son Dakika: 15 milyona yakın emekli, yarından itibaren hesaplarına 50000 TL ve üzerinde ödemeler alabilmektedir

Emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasına katılan işlemlerinize hemen gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırarak da aynı gün içinde ödemesini sağlayacaksınız. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada kendi bankasından emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştiren kredi onayı vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank , resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvuru şartlarına uygun olan tüm emeklilere 50000 TL kredi vermesi durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi işlemlerini sunacak. Banka hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar, maaş, taşıma işlemleri sonrasında emekli maaşlarının 25 katına kadar bu bankalar üzerinden diledikleri zaman kalabiliyor.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almanız durumunda kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerini 5 dakika içerisinde hesaplarına internet bankacılığıdır atabilecek. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşların kredi başvurularını gerçekleştirebilmeleri için alacakları bu ihtiyaç kredisi kampanyalarında ön şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde hizmet ödemesi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli olan vatandaşlara ihtiyaç kays haricinde borç kapatma kredisi imkanı da sağlayarak, diğer bankadaki olan tüm borçlarını tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalar sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 100000 TL kredi onay almanız durumunda sizlere 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır.