Son zamanlarda gündemde olan bir kampanya ile PTT, emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için önemli bir ödeme imkanı sunmaktadır. PTT, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurularda, nakit kullanmak isteyen emeklilere uygun faiz oranlarıyla kredi ödemeleri sağlayacağını açıklamıştır.

PTT, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda, 51.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen tüm emeklilerin başvurularını gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtmektedir. Ancak, bu kredi kampanyasından yararlanabilmek için emekli maaşlarının PTT üzerinden alınması gerekmektedir.

PTT Emekli Kredisi Kampanyası

PTT Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 51.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını Aktif Bank aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir. Bu kampanya kapsamında verilen krediler, emeklilere 24 ay vadeli olarak ödenmektedir.

Ayrıca, diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için de PTT başka bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanyada da cep telefonu üzerinden SMS atarak ne kadar kredi onayı alabilecekleri hakkında bilgi alabilmektedirler.

SMS Kredi Başvurusu

PTT üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirmek istediklerinde "PTT" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazarak 30 50 numarasına ücretli bir mesaj olarak göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen mesaj sonrasında, başvurularını gerçekleştiren kişilerin kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılarak, ne kadar kredi onayı aldıkları hakkında bilgiler kısa mesaj yoluyla gönderilmektedir.

PTT'nin sağladığı bu kampanya ile emeklilere kolay ve hızlı bir şekilde nakit kredi imkanı sunulmaktadır. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların emekli maaşlarını PTT üzerinden almaları ve başvurularını gerekli şartları sağlayarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.