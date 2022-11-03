Cumhurbaşkanı Akşam Açıkladı! Emekliye Bu Ay İçinde Ödemeler Yapılacak! Ek Ödeme Kimler Alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha öncede açıklaması yapılan emekli ödemeleri ile ilgili bir duyuru yapıldı. Devlet destekli emekliye ek ödeme verilecek ve bu ödemelerde nakit kullanacak olan kişilere, uygun faizlerle işlem yapılmaktadır. Emekli olan kişiler, daha önce kredi kullansalar bile 20 bin TL ve 50 bin TL arasında ödemeler alabileceklerdir. Bu bankalardan emekli maaşı alan herkes başvurusunu yaparak hemen onay alabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ

Devlet destekli kredi alacak kişilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası, uygun faizlerle sizlere kredi imkanı sağlayacaktır. Emekli olan ve bu bankadan maaş alan kişiler, para ihtiyacı ne zaman olsa, Ziraat Bankası üzerinden istedikleri zaman kredi alabileceklerdir. Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile birlikte verdiği bu kredilerde, şartlara uygun olan tüm vatandaşlara hemen ödeme vermektedir. Ziraat Bankası nakit kredi kullanmak için bankaya gitmeden de internet üzerinden kredi alabileceksiniz.

VAKIFBANK VE HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU- EMEKLİYE ÖZEL KREDİ

Kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de dilediğiniz zaman kredi alabileceksiniz. Başvurunuzu yapacağınız zaman işlem yapacak ve bu işlemleri hemen hesaplara atacaksınız. Kamu bankası olan Vakıfbank ve Halkbank nakit kredi alacak kişilere, belirli şartlara uygun olarak hemen ödeme vermektedir. Nakit kredi alacak kişiler, bu kredileri interney üzerinden de diledikleri zaman kullanacaklardır. 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan bir emekli, ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak yapabilir ve bu kredileri 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde geri ödeyecektir. Vakıfbank ve Halkbank kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan tüm emekliler devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak kredi verilmektedir.