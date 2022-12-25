PTT emekli ve çalışan vatandaşlara 40.000 TL Ödeme yapacak! Son dakika açıklama yapıldı

PTT üzerinden emekli ve çalışan vatandaşlar için başlatılan 40.000 TL nakit kredi kampanyası ile ilgili bilgileri araştırılmaya devam ediyor. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve PTT ile birlikte yapılan kampanyaya Aktif Bank katılarak sizlere 40.000 TL ödeme verecek.

PTT ve Aktif Bank arasında başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebileceğiniz kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemenizi hemen yapabilirsiniz.

PTT özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara PTT emekli kredisi adı altında 80.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlarken vermiş olduğu 80.000 TL ihtiyaç kredisi ile birlikte diğer bankalardaki olan güncel ihtiyaç kredisi ve güncel kredi kartı borçlarını da kapatmak istemektedir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen ödenecek.

PTT şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz gibi ayrıca PTT şubelerine gitmeden Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz. PTT 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvuru yapmak istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz durumunda sizin kendi kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi ödemenizin ne kadar olduğu hakkında bilgiler alabilirsiniz.

PTT üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi emekli olması durumunda maaş müşterisi olması veya maaş taşıma işlemleri sonrasında Kredi kullanması gerekiyor.