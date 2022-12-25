Yılbaşı kampanyası yapıldı! Renault sahibi olmanın şartları silbaştan değişti

Renault sahibi olmanın şartları silbaştan değişti. Yılbaşı kampanyası yapıldı! Alıcılar Megan modeline yapılan zammı görünce oldukça üzüldü. Marka yeniden fiyat düşüşüne gider mi bilinmiyor. Fakat şu haliyle bir model daha alınabilir araçlar listesinden çıkmış oldu. Yakın zamanda yeniden alınabilecek fiyat çizgisine inmesi durumunda çok sayıda kişi bu modeli almak için sıraya girecek.

Fiyatlar Artıyor

C segmentinin bilindik modellerinden birisi olan Megan sedan tasarımıyla büyüleyici bir araçtır. Uzun süreler boyunca fiyatıyla da sıfır araç almak isteyenlerin tercihi olmuştur. Fakat son zamla birlikte Meganda artık pahalı modeller kategorisine girdi diyebiliriz. Şu an Renault markasının uygun fiyatlı aracı Taliant oldu.

Bu model haricinde markanın tüm modelleri zamlandı. Meganın giriş paketlerinin fiyatları 550.000 TL’ye kadar yükseldi. Daha lüks paketlerin fiyatları ise 600.000 TL’yi geçiyor.

Bu fiyatlarla birlikte alıcıların farklı markalara yöneleceği düşünülüyor. Renault markasının satışlarının etkileneceği ise düşünülmüyor. Yapılacak olan indirimler beklenirken Megan bu haliyle düşük fiyatlı araç listesinden çıkmış gibi görünüyor.

Renault Clio 2022 Aralık Fiyatları

Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg 376.900 TL'den satılıyor

Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 458.000 TL'den satılıyor

Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 507.000 TL'den satılıyor

Renault Clio İcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 546.000 TL'den satılıyor

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