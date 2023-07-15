PTT, uzun bir süredir Aktifbank ile ortaklığı çerçevesinde birçok ek ödeme sunmaktadır. Hem emekliler hem de çalışanlar için faydalı olan bu ek ödemeler NKolay kampanyası adı altında sunulmaktadır. PTT mobil uygulamasını indiren herkese 30.000 TL kolay kredi desteği sağlanmaktadır. Online bankacılığa doğru ilerleyen PTT, Aktifbank anlaşmasıyla ihtiyaç kredisi imkanını sunmaktadır.

Son düzenlenen kampanya kapsamında maaşını PTT'ye taşıyan emekliler faydalanabilmektedir. PTT, maaş taşıma şartıyla emeklilere kefil istemeden ek ödeme imkanı sağlamaktadır. Maaşını PTT'ye taşıyan emekliler, hem kolay kredi imkanından faydalanabilirler hem de emekli promosyonu almaya hak kazanırlar. PTT emekli promosyonu, emekli maaşına göre 3.500 TL'ye kadar sağlanmaktadır.

Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere PTT tarafından son dakika müjdesi verilmiştir. SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı fark etmeksizin tüm emeklilere, maaş taşıma karşılığında anında destek verilecektir. Kredi puanına bakılmaksızın maaşları kefil gösterilerek, yeni kredi paketinde 30.000 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır. Günümüzde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı ve maaşlarının açlık sınırının altında kalması nedeniyle, emekliler ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını ödemek için uygun ödemeleri tercih etmektedir.

PTT Emekli Kredisi İmkanı

PTT ve Aktifbank iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında emeklilere 30.000 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunulmaktadır. Bu kampanya içerisinde düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen emeklilere normal ihtiyaç kredisi faizleri uygulanmaktadır. Kredi puanı önemli olmasa da faiz oranlarının belirlenmesinde etkili olabilmektedir. Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler, en yakın PTT şubesine giderek işlemlerini tamamlamalıdırlar.

PTT 30.000 TL Kredi Hesaplaması:

Kredi Miktarı: 30.000 TL

Hesabınıza Yatacak Tutar: 29.835 TL

Toplam Ödeyeceğiniz Tutar: 66.215,22 TL

Kredi Vadesi (Ay): 36

Taksit Sayısı: 36

KKDF: 4.345,82 TL

Tahsis Ücreti: 165 TL

Gecikme Faiz Oranı: %5.317

Efektif Yıllık Faiz Oranı: %82.811

Akdi Faiz Oranı: %4.09

PTT Kredisi İçin Gerekli Belgeler

PTT'nin sunduğu kampanya kapsamında emekli maaşını PTT'ye taşıyan vatandaşın aşağıdaki belgeleri yanında getirmesi gerekmektedir: Kimlik Belgesi, Gelir Belgesi ve İkamet Belgesi. Bu belgeleri beraberinde getiren emekliler, promosyon ödemesi ve ihtiyaç kredisi alabilirler. PTT ve Aktifbank iş birliğiyle sunulan kampanyalar sayesinde emeklilere ek ödemeler ve kredi imkanları sunulmaktadır. Emekliler, maaşlarını PTT'ye taşıyarak bu avantajlardan faydalanabilirler. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler, uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilirler. Başvurularını yapmak için en yakın PTT şubesine giderek gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. PTT, emeklilere finansal destek sağlamak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlemekte ve ek ödeme imkanları sunmaktadır.