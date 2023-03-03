PTT emekli kredisi için tekrardan düğmeye bastı! 100.000 TL nakit emekli kredisi vereceğini açıkladı.

Ptt üzerinden emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikten kredi ödemelerine, gerçekleştirecekleri NAKİT kampanyasından faydalanmak istiyorlarsa, 24 ay vadeli kredi ödemeleri verilmektedir. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi imkanından faydalanarak, ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmaları halinde nakit kredi ödemeleri uygun faizlerle verilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden PTT aracılığı ile birlikte kullanabileceğiniz, nakit kredi kampanyasından faydalanmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar PTT üzerinden emekli kredisi kullanabiliyor.

Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız, şubelere gitmeden de işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve kredinizi bu şekilde SMS atarak da hemen alabileceksiniz.

Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Emekli maaşı PTT üzerinden olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni nakit kredi kampanyasında uygun faizlerle ödeme alacak olan tüm vatandaşlara hemen kredi işlemleri gerçekleştiriliyor. Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar cep telefonları üzerinden, atacakları mesaj ile birlikte de kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ptt, emekli kredisi almak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30, 50 numarasına göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunursunuz. 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kimlik numarası üzerinden değerlendirmeler yapılır ve emekli olan vatandaşlara PTT üzerinden ne kadar kredi onay alacakları gösterilir.

Ptt şubeleri üzerinden ve PTT internet sitesi üzerinden de emekli kredisi başvurusu yapabilir, aktif park ile birlikte verilecek olan bu kredileri kullanabilmeniz için maaş müşterisi olmanız gerekmektedir.