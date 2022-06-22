PTT Duyurusu Resmi Olarak Yapıldı! Nakit İsteyenler İçin Hemen Ödeme Emri

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ve banka kredi puanı düşük olan vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ödeme yapacağını resmi olarak duyurdu. Ptt üzerinden yapılan bu kampanyada bireysel müşteri olan krediler hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır.

Ptt Aktif Bank aracılığı ile vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlara destek imkanı sağlamaktadır. Ptt ve aktif bank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce başvurunuzu 36 ay vadeli olarak alabilmeniz için banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor.

Ptt, her nekadar kredi notu düşük olan kişilere kredi onayı verse de başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin diğer bankalarda, icralık ve avukatlık bir durumunun olmaması ve çok başvurusu olmamasını istemektedir. Bankalardan kredi puanı düşük olan kişiler, onay alamadıysa aktif Bank ile anlaşmalı olarak verilen PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi alabilirsiniz.

Başvuru

Başvuru yapmak istiyorsanız sizlere en yakın PTT şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ptt şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Ptt şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara kredi imkanı ayrıca SMS ile de verilmektedir. Ptt, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndererek, PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar hemen banka şubelerine giderek, PTT şubelerinden de kredi hemen hesaplarına yatıra bilmektedir.

Emekliye Kredi

Emekli olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, emekli maaşında bu banka üzerinden alması şartıyla kredi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerimizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Ptt, emekli kredisinde ilk maaşınızı çektikten sonra cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT, TC kimlik yazarak, 30 50 numarasına gönderirseniz bu bankanın Emekli Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. 80000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 24 ay vadeli işlem yapılacak ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanmış olacaksınız.