10 Milyon üzerindeki emekli için kurban bayramı öncesinde ödemeler başladı!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, Ramazan Bayramı sonrasında aldıkları 1100 TL bayram ikramiyeleri haricinde kurban Bayramı hakkında da nekadar ödeme alacakları hakkında araştırmaları devam ediyor. Kurban Bayramı, emekli ikramiyesi, şuan için 1100 TL olarak ödeneceği duyuruldu. Herhangi bir artışın olacağını, sözkonusu değil. Bayram için yatırılan bu paralar nezaman yatacağı hakkında araştırmalar devam etmektedir. Ramazan bayramından bir haftaya önceye kadar yatan Bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramında da aynı şekilde yatacağı konuşulmaktadır.

Emekli ikramiyesi ödemesi nasıl alınır?

Kurban bayramında verilecek olan 1100 TL emekli ikramiyelerini alabilmeniz için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yoktur. Sgk tarafından belirlenen tarihlerde sizin emekli maaş almış olduğunuz hesaba emekli maaşı tutarınıza göre en fazla 1100 TL emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır. Son dakika, eğer bir zam gelirse, zamlı olarak ödemelerimizi kendi hesaplarınız üzerinden alabileceksiniz.

Emekli olan kişiler eğer zam bekliyorlarsa Temmuz ayında yapılacak olan emekli maaş zammını beklemesi gerekiyor. Emekli olan kişiler, temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacağı hala çalışılmaktadır. Son 6 aylık enflasyon oranlarına göre verilecek olan bu ödemelerde, temmuz ayı maaşları, ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından da zam yapılacağı konuşuluyor.

Bayram, emekli ikramiyeleri nezaman verilecek?

Emekli ikramiyeleri için haziran ayı sonunda ödemelerin yapılacağı söylenmektedir. Emekli ikramiyeleri alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız, bankanın mobil uygulamasını indirerek internet bankacılığı üzerinden emekli, hesabınıza Haziran ayının son haftasından itibaren kontrol edebilirsiniz. Emekli olan vatandaşların en kötü 4 Temmuz tarihinde emekli ikramiyeleri hesaplarında olacak. Emekli ikramiyelerini alan kişiler, 1100 TL ödeme almaları durumunda hemen o parayı bir daha geri ödemeyecektir. Ramazan Bayramı sonrasında emekli olan vatandaşlar da 1100 TL, Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi alabilir.