PTT düşük kredi notu olan kişilere 20.000 TL ödeme yapıyor, 36 ay vadeli verecek

PTT düşük kredi notu olan kişilere 20.000 TL ödeme yapıyor. PTT üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler düşük kredi notu olması durumunda 20.000 TL kredi başvurusu yapabilecek. PTT üzerinden 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 90 güne kadar erteleme yaparak kredinizi aktif banka aracılığı ile kullanabileceksiniz.

PTT sigortalı olarak çalışan kişilere ve emekli olan kişileri yapmış olduğu kredi kampanyaları ile son zamanlarda oldukça adından söz ettiren bir banka olmuştur. PTT kurumu kendi şubeler üzerinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yaptıra bildiği gibi ayrıca sms ile ve internet üzerinden de kredi başvurusu yapabileceğiniz kampanyaları oluşturmaktadır.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve PTT şubelerine gidecek zamanınız yoksa aktif bank n kolay kredi kampanyasına katılarak sms ile hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz.

PTT SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmına Kredi t.c. kimlik yazarak bu mesajı 3050 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler sms ile ihtiyaç kredisi başvurularını bu şekilde yapabilmektedirler.

PTT aktif bank üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu onay alırsa sizleri genel müdürlük tarafından arayacaklar beni krediye nasıl kullanmak istediğiniz hakkında sizlerden bilgiler isteyecekler. PTT şubelerine gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız onaylı mesajınız varsa SMS mesajınız ile birlikte ev adresinizde veya iş adresinizde bu krediyi kullanabilirsiniz.