PTT devlet desteği ile 18 yaş üzerinde olanlara 20 bin TL ödeyecek

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan yeni kredi ödemesinde uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Ptt üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden diledikleri zaman devlet destekli 20000 TL kredi alabilir. Ptt yapmış olduğu kredi kampanyasında 18 yaş üzerinde olan tüm emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşları, bireysel kredi olarak 36 ay vadeli ödeme yapacak.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve acil paraya ihtiyacınız olması durumunda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak onay alabileceğiniz bu kampanya katılmak isteyen vatandaşlar PTT üzerinden diledikleri zaman kredi başvurusu yapabiliyor.

Emekli olup, kredi kullanacak olan kişilerin bu kampanyaları katılabilmeleri için emekli maaş hesaplarının, PTT üzerinden alması isteniyor. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, nakit kullanmak istiyorsanız, PTT, İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında vermiş olduğu kredilerde sizlere hemen aynı gün içinde işlem yapar.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak nakit kredi kullanacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS ile de başvuru yapabileceği bir kampanya hazırlandı. Ptt üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderebilirsiniz. 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi onayı almanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu banka üzerinden 36 ay vadeli kredi ödemenizi düşük faizle kullanabilirsiniz.

Emekli maaşı PTT üzerinde olan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa, daha yüksek limitlerde kredi ödemesi alabilmektedir.