Deprem sonrası Tarım kredi markette ürünlerin fiyatı dibe çekildi! Un, sıvıyağ, çay, şeker salça bedavaya veriliyor
Yumurta, tahin, helva çeşitleri, un, makarna, zeytin, süt ve süt ürünleri, turşular gibi birçok ürüne de marketten ulaşılabilmektedir.
Un, sıvıyağ, çay, şeker salça bedavaya veriliyor. Deprem sonrası Tarım kredi markette ürünlerin fiyatı dibe çekildi! Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle özellikle yağ, salça un, çay gibi fiyatı yüksek gelen ürünlerde uygun fiyatlar araştırılmaktadır. Birçok marketten daha uygun fiyata ürün satışı yapan tarım kredi marketlere yoğunluk her geçen gün artmakta… İlk olarak 2017 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Yaygın olarak yurt genelinde marketlerini açmaya devam etmektedir.
Tarım Kredi Marketlerde yer alan ürünler nelerdir?
Tarım kredi marketler bütçeye uygun fiyatlar sunmaktadır. Atıştırmalıkları, bal, reçel, baharat çeşitleri, bakliyat, bitkisel yağ çeşitleri, çay, şeker dondurulmuş şeker ürünleri arasındadır. Ayrıca geleneksel organik ürünleri de bu markette yer almaktadır.
Yumurta, tahin, helva çeşitleri, un, makarna, zeytin, süt ve süt ürünleri, turşular gibi birçok ürüne de marketten ulaşılabilmektedir. Ürünlerinin bölgede yer alan diğer marketlere göre uygun fiyattan satışı yapılmaktadır.
Tarım Kredi Market İndirimli Gıda Ürünleri!
Uludağ efsane gazoz sade
Uludağ efsane gazoz portakal
Niğde sade gazoz 250 ml 6’lı paket
Özlem kangal sucuk 2x200 g
TK dana fermente sucuk kg
Kızılay doğal maden suyu 6x200 ml
TK dana macar salam
TK dana soyulmuş sosis
Pek Food börek ezine peynirli rulo
Pek Food ıspanak rulo börek
Pek Food lahmacun
Tarsüt izmir tulumu
SuperFresh süt mısır
Tarım Kredi Birlik 3 dilim olg beyaz peynir
Tarım Kredi Birlik Anadolu pilavlık bulgur
Tarım Kredi Birlik yağlı UHT süt
Tarım Kredi Birlik yarım yağlı UHT süt 1 L
Tarım Kredi Birlik Güney Marmara sızma zeytinyağı
Tarım Kredi Birlik Anadolu nohut
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