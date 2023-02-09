Deprem sonrası Tarım kredi markette ürünlerin fiyatı dibe çekildi! Un, sıvıyağ, çay, şeker salça bedavaya veriliyor

Un, sıvıyağ, çay, şeker salça bedavaya veriliyor. Deprem sonrası Tarım kredi markette ürünlerin fiyatı dibe çekildi! Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle özellikle yağ, salça un, çay gibi fiyatı yüksek gelen ürünlerde uygun fiyatlar araştırılmaktadır. Birçok marketten daha uygun fiyata ürün satışı yapan tarım kredi marketlere yoğunluk her geçen gün artmakta… İlk olarak 2017 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Yaygın olarak yurt genelinde marketlerini açmaya devam etmektedir.

Tarım Kredi Marketlerde yer alan ürünler nelerdir?

Tarım kredi marketler bütçeye uygun fiyatlar sunmaktadır. Atıştırmalıkları, bal, reçel, baharat çeşitleri, bakliyat, bitkisel yağ çeşitleri, çay, şeker dondurulmuş şeker ürünleri arasındadır. Ayrıca geleneksel organik ürünleri de bu markette yer almaktadır.

Yumurta, tahin, helva çeşitleri, un, makarna, zeytin, süt ve süt ürünleri, turşular gibi birçok ürüne de marketten ulaşılabilmektedir. Ürünlerinin bölgede yer alan diğer marketlere göre uygun fiyattan satışı yapılmaktadır.

Tarım Kredi Market İndirimli Gıda Ürünleri!

Uludağ efsane gazoz sade

Uludağ efsane gazoz portakal

Niğde sade gazoz 250 ml 6’lı paket

Özlem kangal sucuk 2x200 g

TK dana fermente sucuk kg

Kızılay doğal maden suyu 6x200 ml

TK dana macar salam

TK dana soyulmuş sosis

Pek Food börek ezine peynirli rulo

Pek Food ıspanak rulo börek

Pek Food lahmacun

Tarsüt izmir tulumu

SuperFresh süt mısır

Tarım Kredi Birlik 3 dilim olg beyaz peynir

Tarım Kredi Birlik Anadolu pilavlık bulgur

Tarım Kredi Birlik yağlı UHT süt

Tarım Kredi Birlik yarım yağlı UHT süt 1 L

Tarım Kredi Birlik Güney Marmara sızma zeytinyağı

Tarım Kredi Birlik Anadolu nohut

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