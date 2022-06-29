Qnb Finansbank ATM kartınıza hemen ödeme yapacak! 50.000 TL Limit belirlendi...

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 50.000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, banka hesapları olması durumunda, ATM kartına hemen ödeme yapılacaktır. Haziran ayında ve temmuz ayında başlatılan bu kampanyalar da temmuz ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacaktır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın uygun olması durumunda, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden hemen kredi imkanından faydalanmaları mümkün olmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvurunuz. 5 dakika içerisinde yapabilecek ve ücretli bir mesaj atarak, bankadan ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri öğrenebileceksiniz. Bireysel müşterilerin katılabilecekleri SMS ile kredi kampanyasında 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşların ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanlarından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Cep telefonu üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak ve onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabınıza yatarak alabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka hesapları olması durumunda internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 50000 TL kadar onay almaları durumunda kendi kredi notuna göre, faiz oranlarından da yararlanacaklardır. 5 dakika içerisinde kredi onayı alacak olan kişiler banka kredi puanı yüksek olan kişilerle birlikte bireysel olan müşteriler olmaktadır.

QNB Finansbank, ayrıca emekli olan vatandaşlara da kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Emekli maaşını Finansbank, üzerinden alan vatandaşlara sadece 50000 TL değil, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi borç transferi kredisi veriliyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra sizlerde SMS ile ve internet bankacılığı kredi başvurusu haricinde banka şubeleri üzerinden de gelir belgesiz kimlikle kredi alabilirsiniz.