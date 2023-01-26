PTT desteği devam edecek: TC kimlik numarası son rakamına göre ödeme olacak, En düşük 5000 TL ödenecek

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor, ödemeler uygun faiz oranları ile birlikte PTT üzerinden sizlere veriliyor. Ptt, acil ihtiyacı olan ve para ihtiyacı olan tüm vatandaşlara destek kredisi vermeye devam edecek.

Ptt üzerinden almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde Aktif Bank üzerinden işlem yapacak ve Aktif Bank aracılığı ile birlikte kredi kullanmış olacaksınız. Ptt ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapılacak ve kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılacaktır.

Ptt üzerinden nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve dilediğiniz zaman kredi ödemesi alabileceksiniz.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda en yakın banka şubesi haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz. Sms ile başvuru yaparak nakit kullanacak olan tüm vatandaşları PTT, ihtiyaç kredisi kampanyası 5 dakika içerisinde verilmektedir.