Emeklilere Ocak sonuna kadar süre! Ödeme alacaklara TEK banka duyurdu: Hemen başvuru yapın

2023 Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları uygun faiz oranlarıyla birlikte işlemler gerçekleştirerek, kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Ocak ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan Denizbank, yapılan bu kampanya sayesinde emekli olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemesi gerçekleştiriyor.

DENİZBANK EMEKLİ KREDİSİ

Denizbank üzerinden başlatılan krediyi Ocak ayı sonuna kadar devam edecek Emekli kredisi kampanyasında Denizbank, yapmış olduğu kampanyada 100000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı eğer Denizbank'a taşıyarak, kredi kullanmak istiyorsanız sizlere özel olarak hazırlanan İhtiyaç Kredisi kampanyasında diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak da dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz. Emekli maaşını DenizBank üzerinden alan vatandaşlar, daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış ise Bankadan yapacağı tüm kredilerde, internet üzerinden ve SMS ile de başvuru yaparak, şubelere gitmeden de işlem yapabiliyor.

DENİZBANK SMS KREDİ

Denizbank üzerinden emekli olan vatandaşlar da SMS ile ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, Denizbank'a kayıtlı olan cep telefonları numaraları üzerinden Kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilir. 32 80 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirler ve bu kredileri, hesaplara yatırarak, kullanabilmektedirler. Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka hesabı olması durumunda ise mobil uygulama üzerinden kredi alabilir.