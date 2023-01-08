PTT bugün kararı verdi! 18 yaş üzerinde olanlara 9-10-11-12 Ocak'ta karşılıksız 2.100 TL veriyor

18 yaş üzerinde olanlara 9-10-11-12 Ocak'ta karşılıksız 2.100 TL veriyor. PTT bugün kararı verdi! 18 yaşında olup da yardım parası alanlar bulunmaktadır. Bunun sebebi 18 yaşındaki bu kişilerin herhangi bir sağlık güvencesi yoksa bu yardımları alabilmektedir. 18 yaş üzerinde ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre ikametinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına nüfus cüzdanı ile gelerek müracaatta bulunabilmektedir. Bu kişilere devlet tarafından PTT aracılığıyla yardımları yatırılmaktadır. Bu yardımların son miktarı ise 2.100 TL olarak açıklandı.

Aile Destek Programı Yardımını Kimler Alabilecek?

Aile destek programı çerçevesinde ailelere yardımlar yapılıyor. Bu yardımları aile adına kadınlar alabilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan bir çalışma ile bu yardımların verilmesinin amacı şu şekilde açıklanmıştır. Dar gelirli ya da hiç geliri olmayan aileler için yapılan yardım ile ailelerin desteklenmesi ve acil ihtiyaçlarının bir kısmının giderilmesi amacı güdülmüştür. Bu amaçla yapılan yardımlar ailelerin hesabına düzenli olarak yatırılmaktadır.

Bunun yanında aile yardım parasının dışında ailede bulunan gençlere de destek amaçlı olarak bir ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme PTT’den çekilebilen 2.100 TL’dir. Bu destek ödemesi de ailede bulunan ve herhangi bir geliri, sosyal güvencesi olmayan gençlere yapılmaktadır. Bu yardımları alan gençlerin ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenmektedir.

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