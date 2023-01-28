İŞKUR huzurevlerine 14.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı başladı: İşte ilan listesi ve başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerine, KPSS koşulsuz ve düşük KPSS ile minimum ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim seviyelerinden kadın erkek adaylar içinden personel ve memur alımı yapacak. Bizde bu haberimizde SYDV'ler bağlamında yayımlanan ilanların ayrıntılarına yer verdik.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Özel / Daimi

3 Açık Pozisyon

(Çalışma Yeri: ANTALYA / KEPEZ)

Temizlik Görevlisi

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon

(Çalışma Yeri: ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İZMİR / ALİAĞA)

Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / ÜMRANİYE)

Hemşire

Özel / Daimi

2 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / ÜMRANİYE)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon Ülke Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / ATAŞEHİR)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Özel / Daimi

3 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: ANTALYA / KEPEZ)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Özel / Daimi

3 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / MALTEPE)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Özel / Daimi

5 Açık Pozisyon Ülke Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Özel / Daimi

2 Açık Pozisyon Ülke Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ

İŞKUR Huzurevlerine Başvuru Şartları Açıklaması

En az İlkokul mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

İŞKUR Huzurevlerine Personel Alımı Yapılacak Kadrolar

Temizlik Personeli alınacak Büro Görevlisi alınacak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacak Koordinatör alınacak Temizlik İşçisi alınacak Proje Koordinatörü alınacak Eğitici alınacak Sosyal İnceleme Görevlisi alınacak

Başvuru Adresi Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx