İŞKUR huzurevlerine 14.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı başladı: İşte ilan listesi ve başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerine KPSS'siz ve düşük KPSS ile personel alımı yapacak.

Güncel 28.01.2023 - 14:32 28.01.2023 - 14:32 Alp Eren
İŞKUR huzurevlerine 14.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı başladı: İşte ilan listesi ve başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerine, KPSS koşulsuz ve düşük KPSS ile minimum ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim seviyelerinden kadın erkek adaylar içinden personel ve memur alımı yapacak. Bizde bu haberimizde SYDV'ler bağlamında yayımlanan ilanların ayrıntılarına yer verdik.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 

Özel / Daimi
3 Açık Pozisyon    
(Çalışma Yeri: ANTALYA / KEPEZ)

Temizlik Görevlisi  

Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon
(Çalışma Yeri: ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı  

Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İZMİR / ALİAĞA)

Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı  

Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / ÜMRANİYE)

Hemşire  

Özel / Daimi
2 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / ÜMRANİYE)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı  

Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon    Ülke Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / ATAŞEHİR)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı  

Özel / Daimi
3 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: ANTALYA / KEPEZ)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı  

Özel / Daimi
3 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / MALTEPE)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı  

Özel / Daimi
5 Açık Pozisyon    Ülke Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE)

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı  

Özel / Daimi
2 Açık Pozisyon    Ülke Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ

İŞKUR Huzurevlerine Başvuru Şartları Açıklaması

En az İlkokul mezunu olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

İŞKUR Huzurevlerine Personel Alımı Yapılacak Kadrolar

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Temizlik Personeli alınacak

Büro Görevlisi alınacak

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacak

Koordinatör alınacak

Temizlik İşçisi alınacak

Proje Koordinatörü alınacak

Eğitici alınacak

Sosyal İnceleme Görevlisi alınacak

Başvuru Adresi Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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