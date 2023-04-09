PTT bireysel tüketici kredisi kampanyası için, Pazartesi sizlere şubeleri davet ediyor

PTT üzerinden başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz yeni bir kredi paketi hazırlandı ve pazartesi günü başvuru yapacak olan tüm kişiler bireysel müşteri olması durumunda bu kredileri kullanabilecek.

PTT bireysel tüketici kredisi kampanyası adı altında başlatılan ve başvurularını gerçekleştirerek 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin kredi puanı düşük olsa bile bu bankalar üzerinden onay alabileceğini söylemek isteriz. PTT bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde PTT bireysel kredi kampanyasına katılarak Aktif Bank üzerinden verilen bu kredi kampanyası ile birlikte 50.000 TL ve 36 ay vade ödeme şartları ile kredi kullanabilmektedir.

PTT üzerinden şubeleri giderek kimliğinizle birlikte PTT gişe personeli yardımı ile kredi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi PTT şubelerine gitmeden de ne kadar kredi onayı alabileceğiniz bir sistem bulunmaktadır. PTT bu sistemde Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere ödeme verir ve ne kadar onay aldığınızı görerek en yakın PTT şubesi üzerinden sms ile onaylanan tutarı kullanabilirsiniz.

18 yaşından büyük olan herkes bireysel müşteri olmaları durumunda veya emekli olmaları durumunda cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını da yazdıktan sonra bu mesajı 30 50 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır. PTT SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra değerlendirme Aktif Bank üzerinden yapılacağı gibi 5 dakika içerisinde mesaj atılan cep telefonuna sonuç gelir ve daha sonra genel müdürlük tarafından arınarak krediyi nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler verilir.