Ziraat Bankası Nakit Kimlikle Verecek, 15.000 TL 36 Ay Vadeli Başvuru İmkanı Sağlanacak!

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan kampanyada 15.000 TL nakit kullanacak olan vatandaşlar gelir belgesi sadece kimlikleri ile birlikte Kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak alacakları bu krediler de banka şubelerine gitmeden hemen işlem yapabilecek. Devlet bankası olarak vatandaşlara düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunan Ziraat Bankası yapmış olduğu nakit kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı sunuyor.

Bireysel ihtiyaç kredisi olarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyasında başvurusunu yapan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonuçlarını öğrenebilecekleri nakit kredi kampanyalarından faydalanabiliyor. Bireysel kredi kullanacağınız için kişilerin gelir belgesi emekli veya sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası 15.000 TL nakit başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden 15 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde nakite kredi kullanabilmeleri için 36 ay vadeye kadar işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Banka hesabı olması durumunda kendi banka hesapları üzerinden müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi oluşturabilir oluşturmuş oldukları bu internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası 15.000 TL kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinden alınması şartı ile banka destek kredisi ile birlikte borç transferi kredisi kampanyası da yapmaktadır. Size en yakın banka şubesinden bankanın internet bankacılığından ve banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlar cep telefonlarına gelecek olan mesaj ile Ziraat Bankası üzerinden ne kadar kredi onayı aldığını görebilir.