PTT ATM’lerden bayram ettiren sosyal yardım! Devlet ailelere destek veriyor! 1-2-3 Şubat'ta paralar hesapta

1-2-3 Şubat'ta paralar hesapta... PTT ATM’lerden bayram ettiren sosyal yardım! Devlet ailelere destek veriyor! Devlet, çocuk sahibi ailelere 700 TL nakit desteği veriyor. Peki, bu destekten nasıl faydalanılır? Çocuk sahipleri PTT ATM’lerinden anında nakit desteği çekebilecek. Devlet tarafından PTT hesaplarına aktarılan bu paradan yararlanmak için PTT şubesine gidebilirsiniz. Hak sahibi kişilere PTT aracılığı ile yardımlar sağlanıyor.

Devlet Çocuk Sahiplerine Para Yardımı Yapıyor!

Devlet tarafından 1,2 ve 3 çocuklu ailelere PTT ATM’lerinden destek veriliyor. Bir çocuk için 400 TL, iki çocuk için 500 TL, üç ve daha fazla çocuk için 700 TL nakit desteği veriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile desteklere internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çocuk Ödemesi Almak İçin Ne Yapılmalı?

Yeni doğum yapmış anneler T.C kimlik numaraları ile PTT’den veya PTT ATM’leri üzerinden para çekebilir. Ayrıca AİLE Bakanlığı Müdürlükleri ve ilçe de ikamet eden vatandaşlar Kaymakamlığa başvuru yaparak çocuk sayısına göre nakit para yardımı alabilir.

Devlet çoğu alanda farklı yardımlar yapıyor. Sadece doğum yapan anneler için değil! Pek çok desteği vatandaşlara sunarak E-Devlet üzerinden kolay başvuru imkânı sunuyor. E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaparak sağlanan destekleri görüntüleyebilirsiniz. Koşullara uygun olmanız halinde başvurunuzu E-Devlet üzerinde de yapabilirsiniz. Çocuk ödemesi almak için E-Devlet arama kısmından bilgi edinebilirsiniz.

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