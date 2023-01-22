İŞKUR tam 8.875 TL maaşla, ilkokul mezunu MEB TYP işçi alımı yapacak! TYP iş başvuruları için adımları verdik

TYP iş başvuruları için adımları verdik... İŞKUR tam 8.875 TL maaşla, ilkokul mezunu MEB TYP işçi alımı yapacak! İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanları arasında yoğun ilgi gören iş ilanlarından birisi de TYP personel alımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplum yararına programlar olarak da bilinen TYP’nin başvuru şartlarının ne olduğu araştırma konularından birisi olarak görülmektedir.

İŞKUR TYP Personel Başvuru Şartları Nelerdir?

Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere göre bakıldığında İŞKUR TYP personel alım şartları arasında 18 yaşında olmak, emekli ya da malullük aylığı almıyor almak ve öğrenci olmamak şeklinde sıralanmaktadır.

İŞKUR TYP Personel Başvuruları Nereden Yapılmaktadır?

TYP yani toplum yararına programlar iş ilanlarının İŞKUR resmi web sitesi aracılığı ile yayınlandığı bilinmektedir. Sizler de ilgili web sitesi aracılığı ile başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda ilgili iş ilanı sayfası içerisinde başvuruların ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini de öğrenebilirsiniz.

MEB’de TYP İlanı Yayınlanıyor mu?

Yukarıda da değinildiği üzere TYP personel iş ilanları İŞKUR web sitesi içerisinde yayınlanmaktadır. Bazı zamanlarda MEB içerisinde de güvenlik görevlisi ya da temizlik görevlisi gibi iş ilanlarının yer aldığı belirtilse de TYP yani toplum yararına programlar temelinde olan iş ilanlarının MEB içerisinde yayınlanmadığı görülmektedir.

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