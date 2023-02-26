PTT, Akbank, Vakıfbank, DenizBank emekli maaş hesapları üzerinden 50 bin TL ödeyecek!

Vakıfbank, DenizBank, Akbank, PTT birlikteliğinde oluşturulan yeni bir kampanya bulunmaktadır.

Bu kampanyaya göre emekli maaşı alan herkes başvurularını bu bankalardan diledikleri zaman yaparak nakit kullanabilme imkanları bulunmaktadır. Bu bankalar tarafından yapılan kampanyadan faydalanabilmek için bu bankaların müşterisi olmanız gerekmektedir. Bu bankalar üzerinden başvuru yapmanız takdirinde 50.000 TL kredi alabilmeniz mümkün olmaktadır.

Başvuru yaptıktan hemen sonra nakit emekli kredisi kullanma imkanınız bulunmaktadır. Bu kredi imkanından faydalanmanız durumunda ise banka tarafından en fazla 36 ay vadeli ödeme planı oluşturulmaktadır. Emekli maaşınızın bankada olması takdirinde emekli kredisi alma imkanınız da güçlenmektedir.

Emekli kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler PTT, Akbank, Vakıfbank, DenizBank emekli maaş hesapları aracılığıyla internet bankacılığını da kullanarak faydalanabilirler. Maaşınızı bu saymış olduğumuz bankalara taşıyarak sizlere ilaveten emekli promosyonu da verebilme imkanı bulunmaktadır.

Ve aynı zamanda borçlarınızı kapata bilmeniz için de kredi imkanı da sağlayabilmektedirler. Ancak bu kampanyadan bir kredi imkanlarından faydalana bilmeniz için uygun şartları taşımanız gerekmektedir. Dikkat etmeniz gereken en önemli husus ise doğru ve eksiksiz bilgi beyanında bulunmak olmaktadır. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda kampanya imkanlarından faydalana bilmeniz de mümkün olmamaktadır.

Bu nedenden dolayı doğru ve eksiksiz bilgi beyanı oldukça önemlidir. Hem Akbank hem PTT hem vakıfbank hem DenizBank üzerinden emekli kredisi alma imkanı bulunmaktadır. Vakıfbank ve PTT devlet bankaları olması dolayısıyla daha çok tercih edilmiş olsa da Akbank ve DenizBank vasıtasıyla da emekli kredisi alma imkanı bulunmaktadır.