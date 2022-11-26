Emeklilere Verilecek Limitler Arttı! Emekli maaşı alan kişiler maaşının 10 katı kadar faizsiz ödeme alacak!

Emekli maaşını alan vatandaşlar için maaşlarının 10 katına varan tutarlarda faizsiz ihtiyaç kredisi verilmesi haberi, bankalar tarafından açıklandı. Emekli maaşı olan emekli vatandaşlar için özel olarak başlatılmış olan bu nakit ödeme kampanyasında, bankalar tarafından uygulanan şartlara sahip olan emekliler hemen başvuru adımlarını gerçekleştirerek faizi olmayan bir kredi kullanabilecekler. Bu kampanya sayesinde nakit ihtiyacında bulunan emekli vatandaşlar nakit sıkıntılarını kısa zaman içerisinde çözerek yeni yıla borçlarına rahatlatmış olarak girebilirler. Buna göre almış olduğunuz emekli maaşınızın neredeyse 10 katına varan kredi limitleri ile kredi kullanabilecek ve neredeyse faiz ödemesi de yapmayacaksınız.

Kredi imkanından faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar, faizsiz olarak kullanabilecekleri bu kredi ile beraber geri ödeme seçeneklerinde kendilerine en uygun ödeme planına uygulayabilirler. Özellikle emekli maaşının giderleri yetmediğine, sürekli olarak borçlanmak durumunda kaldığını ve aynı zamanda yeni yıla girerken artan maliyetlerden kaynaklı olarak maddi sıkıntı yaşayan emekliler için önemli bir nakit kaynağı olduğunu belirtmek gerekir.

Ziraat Katılım Bankası ile beraber Vakıf Katılım Bankası tarafından düzenlenen bu önemli kampanyada emekliler için önemli olan en önemli koşul emekli maaşlarının da bankalar üzerinden alınıyor olmasıdır. Dolayısıyla 50.000 TL tutarına varan nakit ödemelerde eğer maaşınızı bu bankalardan alıyorsanız aylık 750 TL gibi bir taksit seçeneği ile nakit ödemeden hemen faydalanabilirsiniz. Başvuru için hemen internet sitesinden ya da mobil uygulamadan işlem yapabilirsiniz.