PTT 2023 personel alımı duyurusu geldi mi? Şoför, güvenlik görevlisi, kargocu ve postacı lise şartı, KPSS puanı...

Şoför, güvenlik görevlisi, kargocu ve postacı lise şartı, KPSS puanı... PTT 2023 personel alımı duyurusu geldi mi? 2023 personel alımları devam ediyor. PTT personel alımları hangi pozisyonlarda yapılacak merak edilen bir başka konuların başında yer alıyor. Binlerce kişi iş sahibi olmanın hayalini kurmaya devam ederken PTT tarafından alımlarla ilgili açıklamalara yer verildi. Yapılan açıklamalarda PTT alımlarının şubat ayı itibariyle yapılacak olduğu söylendi. Buna göre toplamda 5 bin kişinin de iş sahibi olacağı PTT alımlarıyla ilgili beklenen haber nihayet son buldu. Buna göre Şubat ayı itibariyle de personel alımları yapılmış olacak.

PTT Ne Kadar Alım Yapacak?

Şoför, güvenlik görevlisi, kargocu ve postacı olmak üzere pek çok pozisuyonlarda PTT personel alımları da yapılmaya devam ediliyor. PTT ne kadar personel alacak sorusu da bakıldığı zaman iş sahibi olmak isteyenler tarafından bir başka merakla beklenen konuların başında yer alıyor. Buna göre personel alımlarının PTT bünyesinde ne kadar olacağına ilişkin açıklamaya bakıldığında 5 bin olduğunu söylemek mümkün.

2023 PTT postacı alımları da iş sahibi olmak isteyenler tarafından son dönemde bir hayli araştırılmaya devam ediliyor. Postacı olarak PTT’de çalışmak isteyenler tarafından aranılan şartların neler olduğu da bir başka önem arz eden konuların başında yer alıyor. PTT bazı posiyonlarda KPSS şartsız bazılarında da KPSS şartlı alımlar yapacak.

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