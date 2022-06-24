PTT 12 Ay Boyunca Aylık Destek Ödemeleri Vermeye Başladı! Hesabınız Yoksa PTT'den Hemen Alabilirsiniz

Destek ödemeleri altında başvurular devam ederken dar geliri olanların faydalanacağı ödemeler erbaş ve erlerin ailelerine yardım olarak yapılmaktadır. 12 ay ailelerin destekten yararlanacağı ödemeler kişilere göre değişim gösterebilir. Devlet tarafından yapılan ödemeler iki ayda bir olmak üzere ailelerin PTT hesaplarına 550 TL olarak yatırılıyor. Ailenin maddi durumuna göre değişen tutarlar muhtaç durumda olan asker ailelerine verilmek üzere devlet desteği ile çocuklar için ise 150 TL olarak ödemeler yapılmaktadır.

Ödemeler 12 Ay Boyunca Hesaplarda

Askerlerin gelir testine bakılarak muhtaç olan eş, çocuk ve anne ve babaların devlet desteğinden yararlanacağı bildirildi. Sosyal yardımlaşma vakfına başvuranların gelir testi yapılma şartı ile kişi başına belirlenen tutarın 3/1 ini geçmeme şartı aranmaktadır.

Askerlik Dönemini Kısa Yapanlara 3 Ay Ödeme Yapılacak

Ayın 28'inde yapılan ödemeler için Mayıs ayı başvuruları Haziran ayının 24'ünde yatırılması kararlaştırılmıştır. Buna göre lise mezunu uzun dönem askerlik yapmış kişilerin aileleri 12 ila 6 ay boyunca destek olarak ödeme alabilecek. Kısa dönem askerlik yapanların ise 3 ay ödemelerden yaralanacağı bildirildi. 12 ay askerlik yapanların ise 9 ay yardımdan faydalanması bekleniyor.

Eşlere Yapılan Yardım Ne Kadar?

İki ayda bir yapılan asker ailelerine yardım için aylık en düşük ücret 275 TL iken iki ayda bir 550 TL olarak hesaplara paraları yatırılmaktadır. Askerlik yapan Er'in zorluk derecesi askerlik yaptığı ile göre ve muhtaçlık durumuna göre belirlenip arttığı görülebilir. Çocuklarına ise devlet yardımı olarak çocuklar için 150 TL yardım yapılacağı da şartlarda belirlenmiştir. Askerlerin zorlu şartlarda askerlik yapması ile aile içindeki asgari maaşın altında geliri olan asker ailelerinin ve eşlerinin maaşlarının 3/1 inden az olanlara devlet desteği olarak 1100 TL ödeme verileceği söylendi.

Boşanan Eşler Ödemeden Yararlanabilir mi?

Askerlik yapanların eşlerinden ayrılmaları durumunda ya da bir yerde işe başladığında sigortalı olduğu belirlenirse boşanma durumu söz konusu olduğunda askerlik yardımının da kesileceği söyleniyor. Yardıma muhtaç olan gelir durumu düşük olan eş, çocuk anne ve baba olan erlerin aileleri yardımdan faydalanmak için sosyal yardımlaşmaya başvuru yaparak destekten yaralanabilirler.