Emekli ve Memur Maaşlarında Son Dakika Temmuz Zamları. Milyonları ilgilendiren emekli ve memur maaşları için son dakika Temmuz ayı maaşları açıklandı. Kazancın 2.518 TL’yi bulduğu maaşlarda kim ne kadar alacak ayrıntılı detaylar şöyle; Emekli maaşları için 20gün kala netleşen habere göre haber şöyle açıklandı.

4 Temmuz'un merakla beklendiği zam oranları ile ilgili netleşecek olan haberde Erdoğan’ın verdiği talimatlara göre her kesim için rahatlatıcı haber geldi. Çalışmaların sürdüğü ve enflasyonun açıklanması ile memur emekli SSK ve Bağ kurluların ayrıca 15 meslek grubunun da dahil olduğu maaşlar tek tek hesaplandı.

Son Dakika Haberleri İle İlgili Detaylar

2022 Mayıs ayı enflasyonunun belirlenmesinin ardından milyonlarca emekli ve memurun gelirini arttıracak Temmuz zammı oranları belirlendi. 5aylık enflasyon rakamlarında BAĞ-KUR ve SSK zammı 35,64, Memur ve emekliler için ise 35,14 olarak belirlendi.

Piyasa katılımcılarının yaptıkları anketlerde Merkez Bankası Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2,97 beklentisi içinde olduğunu bildirdi. Buna göre beklentilere göre ek zamlı maaşlar ve meslek maaşları ile ilgili artışlar şöyle;

· Ek zamlı olarak enflasyon zamları

· 5 ve 6 aylık memur enflasyon farkı

· En düşük memur ve emeklilerin maaşları

· BAĞ-KUR ve yeni SSK emeklisi maaşları

15 Meslek Grubunun Dahil Olduğu Memur ve BAĞ-KUR Emeklisi Maaşları Ne Kadar?

Temmuz ayı için geri sayımın başladığı günlerde BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinin maaşları Türkiye İstatistik Kurumunun Haziran ayı enflasyonunu belirlemesinin ardından belirlenecek. Enflasyon oranının 2,98 olarak kayıtlara geçtiğini duyuran TÜİK memur ve emekli maaşları için önem taşıyan b5 aylık enflasyonun yüzde 35,64 olduğunu belirledi.

Temmuz Ayı İçin Vatandaşlar Enflasyona Ezdirilmeyecek Parolası

Talimata göre Başkan Erdoğan’ın açıklamasında vatandaşların enflasyona ezdirtilmeyeceğini açıklayan Erdoğan verdiği parola ile birlikte İşçi emekli ve memura gelirlerini artıracak düzenlemelerle ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Başkan Erdoğan gelirleri arttıracak düzenlemelerin getirileceği ifadelerine değindi. Kabine toplantısına katılan Recep Tayyip Erdoğan ifadelerinde şu sözleri ile dikkat çekti; Yeni yılda çalışan tüm kesimin enflasyon artışına göre fark artması ile rahatlayacağını duyurdu. Sosyal yardım şemsiyesinin genişletilmesi ile vatandaşlar enflasyona ezilmeyecek ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı