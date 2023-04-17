PTT 10 ve 50 bin TL Arasında Ödeme Veriyor! Son Dakika Haberleri Geldi

Son dönemde, tüketici kredisi kullanmak isteyenler için yeni bir seçenek doğdu. PTT aracılığıyla, Aktif Bank tarafından sağlanan kredi, özellikle emeklilerin ilgisini çekti. Emekliler, artan giderler karşısında sıkışık durumda kaldıkları için, uygun faizlerle verilen kredi seçeneğinden faydalanmak istiyorlar.

PTT aracılığıyla verilen kredinin bir diğer avantajı, kefilsiz ve şartsız olmasıdır. Emekli olmak, tek şarttır. İpotek ve teminat gibi şeylere gerek yoktur. Bu, kredi almak isteyen birçok kişinin gözünde büyük bir avantajdır.

Kredi miktarı, 10.000 TL'den başlayarak, 50.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. TC kimlik numarası ile başvurmak mümkündür. Ancak, 80 yaşından büyük olanlar başvuru yapamamaktadır. Bu noktada, yaş sınırının belirlenmesi, bazı emeklilerin bu kredi seçeneğinden faydalanmasına engel oluyor.

Bununla birlikte, kredi başvurusu yapmak oldukça kolaydır. Başvuru yapmak için PTT şubelerine gitmek yeterlidir. Kredi almak isteyen kişiler, istedikleri tutarı belirleyerek başvurularını yapabilirler.

Kredi veren kuruluş, geri ödeme planını belirler. Geri ödeme planı, belirlenen tutarın kaç taksitte ödeneceğini gösterir. Ödeme planı yapılırken, kişinin aylık geliri ve diğer harcamaları göz önünde bulundurulur.

Sonuç olarak, PTT aracılığıyla sağlanan kredi seçeneği, emeklilerin ekonomik zorluklarla mücadele etmelerine yardımcı olabilecek bir çözüm sunuyor. Kefil ve teminat aranmadan verilen bu kredi, birçok kişi tarafından beğenilmiştir. Ancak, yaş sınırının belirlenmiş olması, bazı emeklilerin bu fırsattan faydalanmasına engel olabiliyor.