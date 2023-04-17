EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik: Son dakika ödeme haberi geldi!

Son dakika haberine göre, EYT yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için yeni seçenekler sunuluyor. Emeklilik yaşının özellikle çocuk sayısına göre esnetilmesi ve esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecekler.

Kısmi emeklilik, primini tamamlayamayan ancak belirli bir yaşa gelmiş sigortalılara emeklilik hakkı tanıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi ve çalışılan statüye göre değişiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl ve 3600 günü doldurduklarında 50-60 arası değişen yaşı doldurduklarında emekli olabilirler. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor.

İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SGK'lılar 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü doldurduklarında kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilirler. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanların primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabiliyorlar.

Kısmi emeklilik hakkı kazananlar, kök aylıkları ne olursa olsun aylık 7.500 lira alacaklar. Ayrıca, Temmuz ayında yeni bir zamla birlikte kök maaşlar da artacak.

Bu gelişmeler, EYT yasasından yararlanamayanların umutlarını artırmış durumda. Özellikle kadınlar için çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesi, birçok kadın için büyük bir kolaylık olacak. Ayrıca, esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi, birçok esnafın emeklilik hakkını elde etmesini sağlayacak.

Ancak, bu adımların ne kadar etkili olacağı ve EYT yasasından yararlanamayanların sayısının ne kadar azalacağı henüz bilinmiyor. Her ne kadar bu adımlar umut verici olsa da, sorunun tamamen çözülmesi için daha fazla çalışma ve çözüm arayışı gerekiyor.