Psikoterapisler, Irak'ta Travmaları Olan İnsanları Tedavi Ediyorlar

Duhok çevresindeki yerinden etme kamplarında kalan yüz binlerce Ezidi, cinsel istismar, kayıp, işkence, kaçırma ve nesiller boyu süren zulmün geride bıraktığı acıları yaşıyor. Birçoğu TSSB'den muzdarip ve yalnızca 2021'in ilk üç haftasında 12'den fazla intihar bildirildi.

Ahmad, Duhok'un merkezinde tek katlı bir bina olan Psikoterapi ve Psiko-travmatoloji Enstitüsü (IPP) Alman Psikoterapi Kliniği'nde danışmanlık alıyor.

IPP ayrıca, Irak'ta yıllar süren savaştan sonra ruh sağlığı salgınını tedavi etmek için gereken özel travma becerilerine sahip yeni nesil yerel psikoterapistleri hazırlamak için profesyonel bir eğitim programına sahiptir.

Merkezi, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti ve Tübingen Üniversitesi'nin mali desteğiyle 2016 yılında kuran Alman-Ezidi psikoterapist Jan Kızılhan'ın fikridir . Ülkede türünün ilk girişimidir.

Merkezden bugüne kadar 58 öğrenci mezun olmuştur. Tıp öğrencileri, hemşireler ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir havuzdan seçilen öğrenciler, danışmanlık, intihar yardım hattı çalıştırma ve kamplarda sosyal yardım faaliyetlerini içeren psikoterapi alanında yüksek lisans derecesi alırlar.

Çoğu insanın bir psikologla hiç konuşmadığı bir ülkede bir konuşma terapisi kültürü oluşturmaya çalışıyorlar. Sahip oldukları bir avantaj, IPP öğrencilerinin ve personelinin travma konusunda özel olarak eğitilmiş olmaları ve doğuştan gelen bir kültür anlayışına sahip olmalarıdır.

IPP'nin dekan yardımcısı Mamo Othman, “Tüm toplumun ruh sağlığı desteğine ihtiyacı var, bu yüzden ilk önce damgalamayı kırmak için yeni bir farkındalık oluşturmaya ve 'Tamam, hepimizin zihinsel sağlık desteğine ihtiyacımız var' demeye çalışıyoruz” diyor. "O zaman bu desteği sunmak için uzmanlar yetiştirmemiz gerekiyor çünkü toplumumuza hizmet etmek bizim görevimiz."

İhtiyaç çok büyük. 2017 yılında bir milyondan fazla insanın şiddet nedeniyle yerinden edildiği tahmin edilen Kuzey Irak'ın Kürt bölgesinde, sadece birkaç düzine yerel psikolog hastaları tedavi ediyor.

Bugün, bir avuç uluslararası STK, kamplardaki insanlara ruh sağlığı desteği sunuyor, ancak yalnızca sınırlı bir dava yükünü kaldırabildiklerinden, birçok vakayı IPP'ye yönlendiriyorlar, diyor 30 yaşındaki Shaima Namiq, birlikte çalışmış bir mezun öğrenci. Son üç yılda 200 hasta.

Namık, STK'ların sunduğu psikososyal desteğin kamplardaki sorunların ciddiyetine ve genişliğine uygun olmadığını, özellikle de travmanın etkisinin “artık gerçek olayın bazı bölümlerinden daha fazla büyüdüğü cinsel şiddet mağduru kadınlara yönelik bakımın” uygun olmadığını söylüyor. ”.

“Irak'ta çok farklı savaşlar var. Gerçek travmanın nerede başladığını bilmek zor” diyor.

Duhok kamplarında hiçbir psikoterapist bulunmuyor ve yerinden edilmiş insanların çoğu şehir merkezine bir saatlik araba yolculuğunu karşılayamıyor. Öğrenciler, minimum 1.200 saatlik stajlarının bir parçası olarak kampları ziyaret eder ve yardım hattı, acil bakıma ihtiyacı olanların belirlenmesine yardımcı olur.

Akıl sağlığı etrafındaki damgalama zorlu bir engeldir. Namiq, "İnsanlar, psikoterapi için kliniğe giden birinin deli olduğunu düşünüyor, özellikle de bu kadınsa," diyor. Ancak haberler yavaş yavaş yayılıyor ve topluluktaki diğerlerinden iyi raporlar duyduktan sonra giderek daha fazla insan ulaşıyor.