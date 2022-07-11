ABD'li Protestocular Biden'ı Kürtaj Haklarını Korumak İçin Daha Fazlasını Yapmaya Çağırıyor

Yüzlerce kadın, Beyaz Saray'ın önünde ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlerde toplanarak, Başkan Joe Biden'ın ülkedeki federal kürtaj korumasını kaldıran bir Yüksek Mahkeme kararının ardından daha fazlasını yapmasını istedi.

Cumartesi günü Washington DC'de sağanak yağmur altında toplanan birkaç gösterici, kürtaja erişimi belirleyen 1973 tarihli dönüm noktası kararı olan Roe vs Wade'i düşüren Yüksek Mahkeme kararının ardından Biden yönetiminin yetersiz kaldığını söyledi.

AFP haber ajansına göre, 37 yaşındaki Becca adlı bir kadın protestoda "Ayağa kalk Joe Biden" dedi.

Kürtaj hakkının uluslararası rengi haline gelen yeşili giyen çok sayıda kişi, “Benim bedenim, benim seçimim” ve “Vücudumuzu yasaklayın” sloganları attı.

Roe vs Wade'in tersine çevrilmesi, kürtajın yasallığı sorusunu ABD'deki eyalet hükümetlerine geri döndürdü. O zamandan beri birçok eyalet, prosedürü tamamen yasaklamak için harekete geçti ve eyalet mahkemelerinde bir dizi yasal zorluk yarattı.

Bir üreme hakları araştırma grubu olan Guttmacher Enstitüsü, Yüksek Mahkeme kararının ardından kürtajı tamamen veya yasaklayıcı düzeyde yasaklama riski altında bulunan en az 26 eyalet belirledi.

Becca, Virginia'dan Washington DC'ye iki saatten fazla seyahat ettiğini ve "istek üzerine özür dilemeden kürtaj" yazan bir tabela taşıdığını söyledi.

"Bunu tamir et!" Biden tarafından Cuma günü imzalanan ve kürtaj isteyen kadınların karşılaşabileceği bazı olası cezaları hafifletmeye çalışan bir yürütme emrinin yeterince ileri gitmediğini de sözlerine ekledi .

Bu yürütme emri, Adalet ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanlarına, kadınların federal olarak onaylanmış kürtaj ilaçlarına erişme veya klinik kürtaj hizmetlerine erişmek için eyalet sınırlarını aşma yeteneklerini sınırlamaya yönelik her türlü çabayı geri çekme talimatını resmileştirdi.

Ancak Biden, ofisinin yetkilerinin sınırlı olduğunu ve başkan olarak federal kürtaj haklarını kendi başına geri yükleyemeyeceğini kabul etmişti.

Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, "Roe'yu eski haline getirmenin en hızlı yolu ulusal bir yasa çıkarmaktır" dedi.

ABD yasama meclisinin yapısını belirleyecek olan yaklaşan ara seçimlere atıfta bulunarak, “Zorluk dışarı çıkıp oy kullanmak” dedi. "Allah aşkına Kasım'da seçim var!"

Başka bir protestocu Christine, Biden'ı "kadınların haklarını ve üreme haklarını korumalarını sağlamak için yürütme organının gücünü sonuna kadar keşfetmeye" çağırdı, ancak Biden'ın bu konuda daha fazla manevra alanı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

AFP'ye verdiği demeçte, 50 yaşındaki üç kızıyla etkinliğe gitti.

"Ve ben kızlarımın 50 yıl geriye, arka sokaklarda kürtajın yapıldığı günlere gitmek zorunda kalmamasını sağlamak için buradayım" dedi.

Cumartesi günkü protesto, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de başkan olarak göreve başlamasından bir gün sonra milyonları ülkenin başkentinde ve ülke genelinde sokaklara çeken Kadın Yürüyüşü tarafından düzenlendi.

Grup, Washington DC'den bildirilen El Cezire'nin Rosiland Jordan'ı Roe vs Wade'in tersine çevrilmesine yanıt olarak bir “Öfke Yazısı” çağrısında bulundu.

“Kadınların kürtaj hakkının korunmasının sadece bir başlangıç ​​olduğu noktasını gündeme getirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yaz öfkesi dedikleri şeyi yapacaklarını ve yapacaklarını söylüyorlar” dedi.