PSG, Yeni Teknik Direktör Galtier'i Seçti

Paris Saint-Germain (PSG), Ligue 1 şampiyonu Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Christophe Galtier'i yeni menajeri olarak duyurdu.

Galtier, geçen ay Nice'den ayrıldıktan sonra iki yıllık bir sözleşmeyle PSG'ye katıldı ve onları Fransa Kupası'nda ikinci, geçen sezon Ligue 1'de beşinci sırada tamamladı.

55 yaşındaki Fransız, bir önceki sezonda Lille'i 2011'den bu yana ilk Ligue 1 şampiyonluğuna taşıdıktan sonra 2021'de Nice'e katıldı. Galtier, Lille'e katılmadan önce, 2012-2013'te Fransa Kupası'nı kazandığı Saint-Etienne'de sekiz sezon geçirdi.

PSG'nin 2013-16'da Laurent Blanc'dan bu yana ilk Fransız koçu olan Galtier Salı günü yaptığı açıklamada, "Burada [Parc des Princes'te] beklentileri hissediyorsunuz" dedi.

"PSG'nin harika bir sezon geçirmesi için aldığım sorumluluğu takdir ediyorum. Bunun için hazırlanıyordum. Eğer onun işini kabul ettiysem, bu benim yetenekli olduğum içindir. Ama bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor” dedi.

Galtier, PSG'de kulübün yeni atanan futbol danışmanı Luis Campos ile Lille'de birlikte çalışmış olan Luis Campos ile yeniden bir araya gelecek.

Zidan spekülasyonları

Galtier'in atanması, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Fransa'nın büyük yıldızı Zinedine Zidane hakkındaki spekülasyonlara son vermesi ve PSG'nin 1998 Dünya Kupası şampiyonu ile yeni patronları olma konusunda görüşmelerde bulunduğu yönündeki haberleri reddetmesinin ardından geldi.

"Zidane ile hiç konuşmadık. Oyuncuyu ve teknik direktörü seviyorum ama onunla hiç konuşmadık. Christophe Galtier her zaman ilk seçeneğimizdi," dedi Al-Khelaifi Salı günü düzenlediği basın toplantısında.

Ocak 2021'de PSG tarafından atanan Pochettino, 2021-22'de Ligue 1 ve 2020-21'de Fransa Kupası'nı kazandı, ancak Katar Spor Yatırımları'nın aldığından bu yana PSG'nin elinden kurtulan tek önemli kupa olan Şampiyonlar Ligi'nde teslim olamadı.

Devralma işleminden bu yana sekiz kez lig şampiyonu olan PSG, 2020'de Şampiyonlar Ligi ikincisiydi, ancak son 16'da nihai şampiyon Real Madrid tarafından elendiler.

Pochettino, Tottenham Hotspur'u İngiltere Premier Ligi'nde her zaman ilk dörtte bitiren ve onları 2019'da Şampiyonlar Ligi finaline yönlendirdikten sonra güçlü bir özgeçmişle geldi.

Pochettino, PSG'de Kylian Mbappe, Neymar ve Lionel Messi'nin hücumda başı çektiği yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen, teklif edilen diğer yerli kupaları kazanamadı ve geçen sezon sadece lig şampiyonluğunu kaldırdı.