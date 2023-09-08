Türkiye'de emekliler son dönemde en kırılgan grup haline geldi. Emekli maaşlarına yapılan asgari artış her kesimden eleştiri almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile bir ay içinde bu artışın yetersizliğini kabul etti. Ancak bu gerçeği kabul etmek, emeklilerin karşılaştığı mali zorlukları hafifletmiyor.

Emekliler kendilerini bu zorlu ortamda, acilen nakit para arayışında buldular. Bu arayışta akla ilk promosyon ödemeleri geliyor. Kamu bankaları promosyon ödemelerinde cimri davranıyorlar ama ING kesenin ağzını açtı. İşte detaylar.

EMEKLİLERE ÖNEMLİ DESTEK!

Emekli maaşları için verilen promosyonlar, emekliler için çok önemli bir mali yardım kaynağıdır. Bu ödemeler, emeklilerin bütçelerindeki açığı kapatmalarını sağlayarak onlara çok ihtiyaç duydukları desteği sunar. Bu nedenle, emeklilerin mevcut en yüksek emekli maaşı promosyonunu almaları büyük önem taşımaktadır.

Önde gelen bir finans kuruluşu ING Bank, emeklilere bu değerli fırsatı sunan önde gelen bankalardan biri. Şimdi, ING Bank'ın emekli maaşı promosyon kampanyasının ayırt edici özelliklerini inceleyelim.

10 BİN TL PROMOSYON İMKANI

ING Bank tarafından uygulanan emekli maaşı promosyon kampanyası kapsamında müşterilere net ve şeffaf ödemeler sağlanmaktadır. Bu ödemeleri alabilmek için temel şart, emekli maaşının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ING Bank'a yatırılmış olmasıdır. Maaşını ING Bank'a transfer etmeyi tercih eden müşteriler ile banka arasında bir anlaşma yapılır. Bu anlaşma kapsamında müşteriler maaşlarını 3 yıl süreyle ING Bank'ta tutmayı taahhüt ediyor ve bunun karşılığında ING Bank maaş promosyonu ödemesi yapıyor. ING Bank tarafından açıklanan son tarife aşağıdaki gibidir:

- 3.500 TL'ye kadar olan maaşlar için (3.500 TL hariç) 5.100 TL ödeme yapılıyor.

- 3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasındaki maaşlar için 5.950 TL ödeme yapılır.

- 7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasındaki maaşlar için 7.650 TL ödeme yapılır.

- 10.000 TL ve üzeri maaşlar için 8.500 TL nakit emekli maaşı promosyon ödemesi sağlanmaktadır.

Normal promosyona ek olarak ING Bank'ın emeklilere özel bir sürprizi var. Emekli müşteriler 3 adet otomatik fatura ödeme talimatı vererek 1.500 TL ek nakit promosyon alabiliyor. Böylece bir emekli ING Bank'tan toplamda 10.000 TL maaş promosyonu alabiliyor ve avantajlardan yararlanabiliyor.