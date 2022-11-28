Cumhurbaşkanı Açıklamalarda Bulundu! Aralık Ayında 3600 Ek Gösterge Olacak mı? Yeni Yılda EYT Çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR VE NE İŞE YARAR? Ek gösterge meslek gruplarında yer alan kamudaki çalışanların maaşlarının hesaplanmasında, emeklilerin maaşlarının hesaplanmasında ve emeklilerin de ikramiyelerini hesaplamada kullanılan bir parametredir.

Kamu görevlilerinin aktif olarak çalışmakta iken aylıklarını, emekli olduklarında ise maaşlarının yanı sıra ikramiyelerini de belirleyen en önemli kalemlerden biridir.

Ek göstergenin rakamları hizmet sınıfı, unvan veya derecelere göre farklılık göstermektedir.

Ek gösterge yükseldikçe aynı doğrultuda emekli aylığı ve emekli ikramiyelerindeki rakamlar da yükselmektedir.

Ek Gösterge Haberleri Nasıl Gündeme Geldi?

Memurların ek gösterge ile ilgili talebi bir üst ek gösterge rakamı olan 3600’e ulaşmaktı. Bu talep özellikle 1. derecenin 4. Kademesine ulaşmış ve ek göstergesi 3000 olan memurlar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Memur sendikaları da bu konuyla ilgili istekleri geliştirince, konu bir anda hükümetin gündemine girmiş oldu.



2021 yılının Ağustos ayı içerisindeki toplu sözleşme görüşmelerinde pazarlık maddelerinden birisi de ek göstergenin 3600’e çıkarılması oldu. İmzalanan toplu pazarlık sözleşmesine göre 3600 ek gösterge talebi 2022 yılı içerisinde çözülecekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 2022 yılının ilk aylarında bu konu için çalışmalara başladı. Memurları temsilen en fazla üyeye sahip olan Memur - Sen konfederasyonu da ortak toplantılarla bu çalışmalara destek verdi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bu dönemde ek gösterge konusunda çalışmayı hızla bitireceklerini taraflara açıkladı.



Sosyal güvenlik uzmanları, “Emekli maaşı 5 bin lira olan herhangi bir polisin maaşı 1250-1350 lira civarında artış olacağı yine emekli ikramiyelerinde de yaklaşık 40-50 bin lira civarında bir artış getirecek.” şeklinde görüşler belirtmektedirler.



Emekli olacak memurların ikramiyeleri 25 yıllık memura göre örneğin 200 bin liraysa 40 bin lira artarak 240 bin lira alacak. Yeni yapılacak olan düzenlemeyle göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık hizmeti bulunan bir hemşirenin emekli maaşı 5 bin 280 liradan 6 bin 430 liraya çıkacak.

Emekli olmuş memurlar ek göstergeden kaynaklı fark almayacaklar. Yeni emekli olacak olan memurların ise tazminatına yansıyacak. Emekli olanların sadece maaşları artacak. 3600 ek göstergenin devreye girmesi için belirtilen tarih ise 15 Ocak 2023 şeklindedir.