Prof. Dr. Uğur Şahin: Mevcut Aşı Delta Varyantına Karşı Etkili!

Mevcut olan Covid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu ifade eden Profesör Doktor Uğur Şahin, herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığı hakkında konuşmalar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra şirket tarafından yayınlanan güncel raporda yazan bilgilere göre de üçüncü doz aşının en yüksek koruyucu etkinliği sağladığı bilgilerine ulaşıldı.

Şahin, Pazartesi gününde gazetecilere açıklamalarda bulundu ve önemli konular hakkında bilgi paylaştı. Önümüzdeki 6- 12 ay içerisinde koronavirüs aşısında güncelleme gerektirecek farklı varyantların ortaya çıkmasının olası bir durum olduğu belirtildi. Fakat şu an için bu şekilde bir durumun gerekmediği hakkında bilgi paylaşımında da bulunuldu.

Aşıya güncelleme hakkında verilecek olan bir kararın farklı bir varyantın baskın olmaya başlaması ile 3- 6 ay içerisinde yanlış çıkma ihtimaline değinildi ve bu sebeple değişiklik kararının zamanında uygulanması gerektiği söylenildi.

Biontech’in internet sitesinde mevcut olan koronavirüs aşısına dair yayınlanan güncel raporda da koronavirüs aşısının Delta varyantı dahil olmak üzere ortaya çıkan tüm varyantlara karşı en yüksek koruyucu etkinliği sağladığı hakkında paylaşımlar gerçekleşti.

Aynı zamanda Delta varyantına göre ayarlanmış bir koronavirüs aşısının bu ay içerisinde insanlar üzerinde test yapılmasının planlandığı hakkında açıklamalar gerçekleşti. Alman şirket bunun yanı sıra mevcut koronavirüs aşısının 6 ay 11 yaş arası çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar üzerinde kullanılması adına da klinik çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Profesör Doktor Uğur Şahin, bugün tüm dünya üzerinde bir milyar dolardan fazla aşı tedarik ettiklerini belirtti. Orta ve düşük gelirli ülkelerin aşı erişimini arttırmak da dahil olmak üzere koronavirüs aşısının tedarikini dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye genişlettiklerini belirtti. Bununla birlikte şirketin 2021 yılı ikinci çeyreğinde 2 milyar 29 milyon euro net kar sağladığı bilgisine de ulaşıldı.