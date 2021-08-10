Prof. Dr. Üstündağ: 55 Milyon Yetişkinin 20 Milyonu Aşı Olmuyor

Erişkin yaş insanlarının yaklaşık olarak 55 milyon civarında olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Sedat Üstündağ, bu oranın 20 milyonunun aşağı olmadığını belirtti. Üstündağ, yüzde 40'a yakın bir oranın aşı olmadığını açıklarken ölümler ve hastalığın ortadan kalkmasının da bu sebeple mümkün olmadığını dile getirdi.

Yapılan aşılama çalışmaları ile birlikte koronavirüsün toplum sağlığına etkisinin önemli derecede engellendiğini bildiren Profesör Dr. Sedat Üstündağ, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinin tüm dünyayı etkilediğini ve bunun yanı sıra milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğunu hatırlatan Profesör Doktor Üstündağ, Türkiye'nin pandemi ile mücadelede 2 defa geniş kapsamlı bir kapanmaya gittiğini anlattı. Daha sonra aşının bulunması ve bulunan aşımı yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması ile faydaların görüldüğü açıklandı.

Üstündağ salgın süreci ile mücadelede en etkin silahın aşı olduğuna vurguda bulundu ve ilk başlarda koronavirüs aşısının geliştirilmemiş olduğunu söyledi. O sırada hastalıktan kurtulmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın tek çare olduğunu ifade eden Üstündağ, aşıların bulunması ile beraber vaka sayılarında büyük azalmalar görüldüğünü açıkladı. Bunun yanı sıra öldürücülüğün neredeyse sıfıra düştüğünü ifade eden Üstündağ, insanların hasta olabildiğini ancak yaşamlarını kaybetmediğini ifade etti.

Türkiye'de de bir süredir çeşitli ve bol aşıların mevcut olduğu bilgisini paylaşan Prof. Dr., toplumun %60- 70'inin aşılı olduğu durumda hastalığın toplum yaşamına etkisini ve halk sağlığına etkisini önemli derecede ortadan kaldırabileceklerini söyledi.

Ülkede aşılanma oranın yaygın bir şekilde devam etmesine karşın yaklaşık olarak 2 milyon kişinin aşısını yaptırmadığı söylenildi ve hastalığın ne kadar öldürücü olduğunun görmezden gelindi ifade edildi. Bunun yanı sıra güncel olarak hastaneye yatan kişilerin genellikle aşılanmamış olduğu bilgileri paylaşıldı.