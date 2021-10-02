Prof. Dr. Seyfeli Açıkladı! Kalp Sağlığı İçin Bu Gıdalardan Uzak Durun

Kalp sağlığının korunmasında dengeli ve sağlıklı beslenme ile egzersizin önemli bir yer kapladığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Ergün Seyfeli, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Hazır ve rafine gıdalardan uzak durulmasının kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu açıklayan Seyfeli, sağlık gündeminde yer aldı.

Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Ergün Seyfeli, dünyada her sene 18 milyon insanın kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Söz konusu hastalıkların dünyada bir numaralı ölüm nedeni olarak karşımıza çıktığını ve önümüzdeki 20 yıl içerisinde de en önemli ölüm nedenleri arasında bulunacağı söylenildi. Fakat kalp hastalıklarının risk faktörleri ile beraber değerlendirildiği zaman ötelenebilir ya da önlenebilir bir hastalık olarak görüldüğü de ifade edildi. Hazır ve rafine gıdalardan uzak durulmasının kalp sağlığı için tavsiye edilen bir durum olduğu bilgisi vatandaş ile paylaşıldı.

Profesör Doktor Seyfeli, kalp hastalıklarına yol açmakta olan risk faktörlerinin çoğunun önlenebilir ve değiştirilebilir olduğu konusuna vurguda bulundu. Hareketsiz yaşam, obezite ve şeker hastalığı gibi risk faktörlerini hayatımızdan uzaklaştırdığımız sırada hastalık riskinin de çok az alacağı belirtildi. Bunun yanı sıra sigara içilmediği zaman kalp hastalığı riskinin de 5 ile 10 sene arasında ertelenebildiği söylenildi. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenmenin oldukça önemli iki yöntem arasında bulunduğu ve bu yöntemlerin ilaçlardan daha etkili olup hiçbir yan etkisinin bulunmadığı da aktarıldı.

Egzersiz ve sağlıklı beslenmenin kalp sağlığını korumak için en önemli 2 etken olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Seyfeli, mümkünse haftanın her günü egzersiz yapılması gerektiğini söyledi. Bu durumun mümkün olmadığı zaman da ise haftanın 3-4 günü olmak üzere 30 ile 45 dakika arasında tempolu bir yürüyüş önerildi. Yüzme ve bisiklet sürme gibi egzersizler de tavsiye edilen yöntemler arasında yer aldı.