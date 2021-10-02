Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan Korkutan Açıklama! 6. Dalgayı Yaşayacağız

Koronavirüs vaka sayısında son zamanlarda 25-30 bin oranlarını gördüğümüzü hatırlatan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Pandemi dönemi eğrisinin düz bir çizgi şeklinde devam ettiğini ifade eden Ceyhan dikkatleri üzerinde topladı. Bu durumun bu şekilde devam etmesi durumunda 5. ve 6. dalgaları yaşayacağımız da ifade edildi. İnsanların tatilden dönmeleri ve kapalı işyerlerinde çalışması ile okulların açılmasındaki etkileri henüz görmediğimiz de aktarıldı.

Ceyhan dünyada görülen vaka sayılarında yaklaşık olarak 10 gündür aşağıya doğru bir gidişte olduğunu söyledi. Bunun bir dalga olduğu ve olduğu yerde durmayacağı da aktarıldı. Ülkemizde görülen haftalık vaka oranları hakkında inceleme yapıldığı zaman ise yeniden artış döneminde olduğumuz açıklandı. Dünyada görülen vaka sayılarındaki azalmanın ise Orta Doğu bölgeleri ile Güney Asya ülkeleri olduğu ifade edildi. Kuzey Amerika ile Avrupa'da ise henüz bulunmadığı fakat olacağı söylenildi. Çünkü vakaların dalga şeklinde seyrettiği ve azalma dönemine gireceği de ifade edildi.

Profesör Doktor Ceyhan, vakalarda azalma sürecine girildiği zaman dikkat edilmesi gerektiğine vurguda bulunduğu ve bu durumun kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyledi. Bu durumun tehlikenin azaldığı ya da geçtiği anlamına gelmeyeceğini ifade eden Ceyhan, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Tedbir alan bölgeler ile tedbir almayan bölgeler arasındaki fark hakkında da konuşmalar gerçekleştiren Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, birinin küçük diğerinin ise daha büyük bir dalga yaşadığını söyledi. Özellikle tatil döneminin bitmesi ile beraber ortaya çıkan etkilerin yeni bir artış trendi oluşturduğu da aktarıldı. Ancak bu durumda da nerede takılacağımızın önemli olduğu ve ilk dalgada binlerde ve daha sonra hep 5 binlerde takıldığımız açıklanan bilgiler arasında yer aldı.