Prof. Dr. Şaban Gürcan Aşısızları Üzecek Haberi Verdi!

Yeni tip koronavirüsün aşısı olan insanlar arasında yayılan ve bu insanları hastanelere yatıran bir hastalık olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. Şaban Gürcan önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede Profesör Dr. Gürcan, aşı olan kişilerin belli bir güvenli ortama geçtiğini söyledi. Bu sebeple her vatandaşın aşı yaptırması gerektiğini ifade eden Gürcan, önemli bilgileri vatandaş ile paylaştı.

Mevcut olan mutasyonların yayılmasını ve koronavirüs vaka sayılarının artmasını engellemek adına koronavirüs aşısının oldukça önemli olan koruyucu faktörlerin başında geldiğine vurgu da bulunan Gürcan, salgının aşısız kişilerde görülme sıklığının arttığını anlattı.

Bugünlerde koranavirüs aşısı olan vatandaşlar arasında yayılan ve onları hastanelere yatıran bir hastalık haline dönüştüğünü ifade eden Profesör Doktor, Sağlık Bakanlığı verilerini de paylaştı.

Bilim insanların değerlendirmelerinde hastaneye yatan vatandaşların %90- 95'inin aşısız olan kişilerden oluştuğu bilgisini vatandaş ile paylaşan Prof. Dr. Gürcan, aşılı olan kişilerin çok azının hastaneye yatma ihtiyacı duyduğunu söyledi. Bunun yanı sıra yoğun bakımda bulunan vatandaşların birçoğunun aşısız olduğu hakkında konuşmalar da gerçekleşti.

Pandemi sürecinde en büyük silahın aşı olduğu konusunda hatırlatma yapan Profesör Doktor, son aylarda vaka sayısında görülen artış oranının aşılamada henüz istenilen oranlara ulaşılamaması sebebiyle kaynaklandığını belirtti. Bakanlığın açıkladığı verilerde bir doz koronavirüs aşısı olan vatandaşların oranının %66 olduğu bilgisini paylaşan Gürcan, bu oranın iyi olduğunu söyledi.

Birinci doz koronavirüs aşısı ardından antikor oluşturma oranının civarında olduğu bilgisini paylaşan Gürcan, esas koruyucu antikorların ise ikinci aşılama ardından ortaya çıktığını belirtti. İki doz yaptırılması ardından insanların kendilerini aşılanmış olarak kabul etmeleri gerektiğine vurguda bulunan Profesör Doktor Gürcan, o sırada koruyucu konuma ulaşılabileceğini söyledi.