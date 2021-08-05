Prof. Dr. Erben'den “Aşı Olun” Çağrısı!

Koronavirüs aşısının karşıtlarının bilimsel kanıtı bulunmayan savlar ile ortaya çıktığını ifade eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurettin Erben, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Aşı karşıtlarını dinlememenin gerektiğini ve koronavirüs aşısının olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erben, açıklamaları ile dikkatleri üzerine topladı.

Yazılı bir açıklama gerçekleştiren Öğretim Üyesi Profesör Doktor, koronavirüs aşılarının hasar bırakıcı olmadığını ve hiçbir yan etkisinin öldürücü olmadığını ifade ederek herkese aşılarını yaptırması gerektiğini söyledi.

Dünyanın her bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de aşı karşıtlığının salgının sonlanması açısından büyük bir sorun olarak karşılarına çıktığını anlatan Profesör Doktor Erben, merak edilenlere yanıt verdi.

Aşı karşıtı olan kişilerin propaganda yaparak ve bu sayede toplumun bir kesimini etkileyerek aşı olunmamasına ya da aşı olunmasını geciktirmeye sebep olduklarını ifade eden Erben, genel anlamda aşı karşıtı olan insanların koronavirüs diye bir hastalığın olmadığını savunduğunu belirtti.

Aşı karşıtlarının koronavirüs aşılarının gereksiz olduğunu ve yapılan aşıların çok ciddi ölümcül yan etkileri olabileceğini öne sürdüklerini ifade eden Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, bu açıklamaların hiçbir bilimsel kanıtının bulunmadığını söyledi. Aynı zamanda öne sürülen bu iddiaların hiçbir zaman gösterilmemiş savlar ile ortaya çıktığını ifade eden Profesör Doktor Erben merak edilenleri yanıtladı.

Koronavirüsün ilk çıktığı günden bugüne kadar çok yol kat edildiğini belirten Erben, aşıların ne kadar oranda koruduğunu bildiklerini söyledi. Çok sayıda bilimsel çalışma yapıldığını ve aşının etkinliğini bilmekte olduklarını açıklayan Profesör Doktor, bunu günlük hayatta da gözlemleyebildiklerini söyledi. Salgının ortaya çıktığı ilk sıralarda sağlık çalışanları arasında koronavirüs hastalığına yakalanma sıklığının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Erben, günümüzde ise bu oranın oldukça düşük olduğunu dile getirdi.