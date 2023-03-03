Prof. Dr. Naci Görür, O Bölge İçin 7.4 Deprem Uyarısı Yaptı!

Katılmış olduğu televizyon programında deprem hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür gündemde yer aldı. 7.4 deprem olabileceği hakkında önemli uyarılarda bulunan Görür bölgeyi gösterdi.

Türkiye Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremler ile bir kez daha afet gerçeğiyle karşı karşıya gelmişti. Yıkıcı depremler sonucunda can kaybı 45 binin üzerine çıkmış ve 100 binin üzerinde de yaralı sayısını bulunduğu ifade edilmişti. Erzincan, Tunceli ve Marmara Denizi bölgesine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür bilimin girmediği şeyin yanlış olduğunu söyledi.

Çorum'un Kuzey Anadolu fay hattının tam üzerinde olduğunu ifade eden Görür, bu kuşağın tamamının dünyanın en aktif büyük depremler oluşturabilen kuşağı içerisinde yer aldığını açıkladı. Erzincan ile Karlıova arasındaki kesimde ve Marmara’da deprem beklendiğini açıklayan Naci Görür, Pülümür'ün olduğu yerde aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirtti. Bölge üzerinde yaşanan en son depremin 1794 tarihinde meydana geldiğini ifade eden Bilim Akademisi Üyesi Görür, epey zamanının geçtiğini ve Erzincan depreminin o bölgeye de enerji transfer etmiş olabileceğini aktardı. Bölgeyi Doğu Anadolu fayındaki hareketlerin de belli ölçüde etkilemiş olabileceğini açıklayan Görür, endişe ettikleri yerlerden birinin de orası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin orta kesimlerinin Ankara dahil olmak üzere göreceli olarak daha sakin olabileceği belirtildi. Ancak Marmara Bölgesi'ne kadar uzanan faylarla ilintili olarak Eskişehir yöresinde 7’ye varabilecek depremlerin olabileceği bilgisine ulaşıldı.

İzmir ve çevre bölgesinin sürekli gerilim altında olduğu belirtildi ve İzmir Yarımadası'nda da çok sayıda aktif faylar bulunduğu söylenildi. İstanbul depreminin üzerinden 23- 24 sene geçtiğini ifade eden Görür, o zamanlar işin ciddiye alınması durumunda yeni olacak İstanbul depremini hiç böyle telaş içerisinde beklemeyeceklerini anlattı.