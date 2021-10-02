Sadakatsiz Fragmanı Kısa Sürede 1 Milyon Kez İzlendi!

İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarında yayına getirilen Sadakatsiz, çok güzel bir başlangıç gerçekleştirdi. Birinci sezonu ile sadık bir izleyici kitlesine sahip olan ve yüksek reyting sonuçlarına ulaşan dizi, ikinci sezonda da takip ediliyor. Dizinin yeni sezona muhteşem başladığı şeklinde yorumlar yapıldı ve detaylar merak konusu oldu. Yapımın elde ettiği reyting oranları ile sezonun en iyi açılışını yapan dizi olduğu da öğrenildi. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosuna Berkay Ateş’in de dahil olması diziye karşı ilgiyi güçlendirdi.

Aras ile Asya karakterleri arasında yaşanacak olan gelişmeler izleyici kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Bunun yanı sıra ikili arasında yaşanacak gelişmeler yeni sezonda hikayenin öne çıkan noktası da olacak. 6 Ekim Çarşamba akşamında projenin 33. yeni bölümü ekranlara verilecek. 33. yeni bölüm ile ilgili yayınlanan fragman da kısa süre içerisinde gündem oldu ve çeşitli yorumlar aldı.

Dizi hayranları Cansu Dere ile Berkay Ateş'in birbirlerine çok yakıştığını belirten yorumlar yazdı. Aras ile Asya'nın dizi dünyasının yeni favori çifti olduğu şeklinde de yorumlar yazıldı ve ikilinin yaşayacakları merak edildi. Berkay Ateş son olarak Alev Alev dizisinde rol almış ve sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettirmişti.

Sadakat isimli başarılı dizinin hayranları Berkay Ateş'in diziye çok yakıştığını belirten yorumlar yaptı ve yeni bölümler heyecan içerisinde beklenildi. Sosyal medya dizinin 33. bölüm fragmanını konuşurken geniş bir etkileşimin elde edildiği öğrenildi. Fragman 1 milyon görüntülenmeye kısa süre içerisinde ulaştı ve trend videolar arasında yer aldı. Asya karakterinin yeni bölümde sır perdesini çözmeye çalışması ilgi çekici bir gelişme olarak görüldü. Bunun yanı sıra Aras’ın hafızasını kaybettiği ve Asya'dan başka kimseyi hatırlamaması izleyicileri meraklandıran bir durum haline geldi. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz dizisinin 33. yeni bölümü ekranlara getirilecek ve seyirci kitlesi bir süredir merak içerisinde beklediği diziyi izleme fırsatı bulacak.