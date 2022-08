Prof. Dr. İlhan Uyardı: Covid-19 ve Grip Aşılarınızı Yaptırın

Kamuoyuna eksik doz koronavirüs aşılarını yaptırmalarını ve hatırlatma dozunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, grip mevsiminin Eylül ve Ekim aylarında başlayacağının da dikkate alınması gereken ifade etti. Vatandaşların hatırlatma dozların olması sonrasında Eylül Ekim gibi grip aşılarını da olması durumunda hastalığı en az hasar ile atlatacakları belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Mustafa Necmi İlhan, vaka artışına işaret ederek 25 Temmuz 1 Ağustos arasındaki haftalık vaka sayıları hakkında konuştu. İlhan, 48 vatandaşın vefat ettiğini belirtirken günlük olarak yaklaşık 58 bin yeni vakanın görüldüğünü açıkladı.

İlhan bu rakamların bir önceki hafta günlük 52.000 civarında olduğunu belirtirken bir artışın şu an için devam ettiğini söylemenin mümkün olduğunu söyledi. Fakat artış hızının bir parça azaldığını da belirten İlhan, bu durumun dünyada da bu şekilde devam ettiğini söyledi. Son bir hafta içerisinde dünya genelinde pik yapan değerlerin şağıya doğru yöneldiklerini gördüklerini belirten Profesör Doktor Necmi İlhan, dikkatleri üzerine çekti.

Vaka sayılarında görülen azalma beklentileri hakkında değerlendirmeler gerçekleştiren İlhan, vaka sayılarında görülen azalmanın belli bir pik seviyesini gördükten sonra gerçekleştirdiğini belirtirdi. Bu sebeple Eylül ayı başına kadar olan dönemde vaka sayılarının biraz daha yukarı gidebileceği gibi aşağı yöne de gidebileceği de söylenildi. Avrupa bölgesinde görülen düşüş eğilimi ve Türkiye'de bu durumun yansımalarının 2 hafta sonra olduğu açıklanırken bir süre daha vaka sayılarının bu şekilde gidip daha sonra sabitlendikten sonra aşağı doğru yön alabileceğinin düşünüldüğü belirtildi.

Vakıf sayılarında görülen düşüşün bununla birlikte birkaç faktöre bağlı olduğuna da dikkat çeken İlhan, vaka sayılarını yeni varyantların bulaştırıcılık düzeyinin ve insanların bireysel önlemlere uyup uymamasının etkilediğini açıkladı.

İlhan bu etkenlerde olumlu bir süreç olmadığı zaman vaka sayılarının benzer oranda gidebilme ihtimalinin de olduğunu fade ederken genel olarak bakıldığı zaman bulaştırıcılık oranının belli bir doygunluğua artık ulaştığının düşünüldüğünü de anlatı. Önümüzdeki süreç içerisinde rakamların aşağıya doğru gidebileceği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Şu an için bireysel önlemler ve kişilerin hastalığa karşı gereken hassasiyeti göstermemesi sonucunda fakat sayılarının arttığını dikkat çeken Profesör Doktor İlhan, herkesin bir an önce hatırlatma dozu olması gerektiğini açıkladı. Bunun yanı sıra İlhan kişilerin eksik doz aşılarını yaptırmalarını da tavsiye etti. Grip mevsiminin eylül ekim aylarında başlayacağına dikkat çeken İlhan, vatandaşların şu an için hatırlatma dozlarını olmaları gerektiğini belirtti. Süreci kişilerin Eylül Ekim ayında grip aşılarını olması ardından hastalığı en az hasar ile atlatabileceğini ifade etti.

Tatil beldelerinden insanların büyük şehirlere dönmesi, yaz döneminin bitmesi ve okulların açılması ile beraber İlhan riskin artması ihtimalinin de olduğunu dile getirdi. Yapılacak en doğru şeyin şu an için kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmak ve insanların aşılarını tamamlamaları olduğunu söyledi.

Prof Dr Mustafa Necmi İlhan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Türkiye'ye dönüş yapması sonrasında Ankara'da eğitimini tamamlayan Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan tıp fakültesine bitirmiştir. Pek çok programa ve seminere katılan başarılı isim Tıp Fakültesi sonrasında profesör ve doktora unvanlarını almayı başarmıştır.