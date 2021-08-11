YKS Baraj Puanı Düştü! 2021 TYT, AYT ve YDT Baraj Puanları!

Sınava giren milyonlarca öğrencinin sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında pek çok gencin barajın altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştı. YKS barajını geçemeyen öğrencilerin üniversite tercihi yapamayacağı hakkında yorumlar gerçekleşmiş ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Öğretim Kurumu’na vermiş olduğu talimat doğrultusunda yapılan çalışmaların tamamlandığı bilgisine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan dosyanın sonuçlandırıldığı bilgisi edinildi ve Erdoğan sevindirici haberi paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşa bildirilen habere göre YKS baraj puanının düştüğü bilgisine ulaşıldı. Sizler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu YKS baraj puanı ile ilgili paylaşım hakkında detaylı bilgileri yazdık.

ÖSYM baraj puanı 150 olarak belirlemiş ve pek çok öğrenci YKS baraj puanının düşüp düşmeyeceği hakkında araştırmalar yapmıştı. Sonuçların açıklanması ardından AYT ve TYT baraj puanlarının düşüp düşmediği ve kaç olacağı sorularına yanıt arayan öğrencilere sevindirici haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldı.

Açıklamalarda bulunan Erdoğan, YKS baraj puanının değişikliğe uğradığını bildirdi. Öğrencilere müjdeli haberi veren Erdoğan'ın yapılan değişiklik hakkında kullanmış olduğu ifadeler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte TYT,AYT ve YDT baraj puanlarında yapılan değişiklikler ve açıklamalar hakkında detaylar…

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalara göre Erdoğan, TY baraj puanının 140, AYT ve YDT baraj puanının ise 170 olarak uygulanacağı bilgisini öğrencilere bildirdi. Gençlere bir müjde veren Cumhurbaşkanı, 2021 YKS tercih döneminde ek yerleştirmeye ilave olarak bir ek yerleştirme yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Oldukça önemli olan bu değişikliğin herkese hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade eden Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini de açıkladı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'nin eğitim öğretim sistemi üzerinde olumsuz etkilerinin göz önüne alınarak mevcut kapasitelerinin verimli bir şekilde kullanımının sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.