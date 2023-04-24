Prim Yasası TBMM’den Geçti: Kimler Erken Emeklilik Hakkını Elde Edecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, erken emeklilik müjdesiyle ilgili devrim niteliğinde bir prim yasasını açıkladı. Bu yasa sayesinde milyonlarca kişi erken emeklilik hakkını elde edecek. Hem kadınlar için hem erkekler için prim gün sayısı da düşürüldü. Emeklilik yaşını öne çeken bu prim düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlandı.

Bu yeni prim yasası, SSK ve BAĞ-KUR girişi olanların da erken emeklilik hakkını elde etmelerine imkan tanıyor. Milyonlarca kişiyi kapsayan yasa ile emeklilik yaşı düşürülerek erken emeklilik şansı sağlanıyor. Bu sayede EYT tutmayan kişiler de erken emeklilik hakkını elde edebilecekler. Yasa 14 Mayıs'taki Genel Seçimler öncesinde TBMM'den geçerek yürürlüğe girecek.

EYT yasasıyla ilgili yeni bir düzenleme beklentisi içinde olanlar için de müjdeli bir haber var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan yeni bir çalışma grubu, bu konuda hazırlıklara başladı. Eğer bu yeni düzenleme hayata geçerse, milyonlarca kişi daha erken emekli olma imkanı bulacaklar.

Yeni prim yasasıyla birlikte milyonlarca kişi erken emeklilik hakkını elde edecek ve emeklilik yaşı düşürülecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bu devrim niteliğindeki düzenleme, milyonlarca kişinin hayatını olumlu yönde etkileyecek.

MECLİSTEN GEÇTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesinde prim yasası TBMM’den geçti ve resmi gazetede yayınlandı. Bu yeni prim yasası ile birlikte emeklilik yaşını öne çeken bir devrim gerçekleştirildi. Kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı da düştü. EYT yasasını kaçıranlar için güzel haber de var. Milyonlarca kişiyi kapsayan bu yasa sayesinde SSK ve BAĞ-KUR girişi olanlara da erken emeklilik hakkı tanınacak. Yani milyonların emeklilik yaşı düşecek.

EYT yasası geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girmiş ve milyonlarca kişi erken emeklilik hakkını elde etmişti. Ancak, EYT'de prime takılanlar ve 1999 sonrası sigortalı olanlar da erken emeklilik için yeni bir düzenleme beklentisi içine girmişti. Bu beklentiye karşılık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yeni bir çalışma grubu oluşturuldu ve prim düzenlemesi için harekete geçildi. Bu yasanın hayata geçmesi durumunda milyonlarca kişi erken emeklilik şansını elde edecek. Üstelik EYT'siz emeklilik yaşı da düşecek.

Yeni prim yasasının detaylarına bakıldığında, kimlerin erken emeklilik hakkını elde edeceği belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR girişi olanlar, prim gün sayısı 5400 gün olanlar ve 60 yaşını dolduranlar erken emeklilik hakkı kazanacaklar. Kadınlar için prim gün sayısı 5400'den 5400’e düşürüldü. Yani kadınlar, 58 yaşında ve 5400 prim günü tamamlamışlarsa emekli olabilecekler. Erkekler için de prim gün sayısı 6000’den 5400’e indirildi ve 60 yaşında emekli olma hakkı kazanacaklar.