Prefabrik ev fiyatları vatandaşı cezbetti! 120 metrekare dubleks prefabrik ev bu fiyata! 150 bin TL'si ise devletten

150 bin TL'si ise devletten... Prefabrik ev fiyatları vatandaşı cezbetti! 120 metrekare dubleks prefabrik ev bu fiyata! Prefabrik ev almak isteyenler bu evleri farklı amaçlarla kullanmak üzere satın almaktadır. Bazı kişiler bu evlerin yazlık türü bahçe içinde bir ev olarak tercih ederken bazı kişiler ev alamadıkları için uygun fiyatlı olması açısından prefabrike ev almaya karar vermişlerdir. Artam ev fiyatları birçok ailenin prefabrik ev satın almasını zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple birçok aile kendileri için başlarını sokacakları uygun fiyatlı ev seçeneği olarak prefabrikleri araştırmaya başladılar. Bu evler arasında küçük evlerin yanında 120 metrekare olan evler de yapılmaktadır.

Prefabrik evlerin genel özellikleri

Vatandaşın çok yoğun olarak talep ettiği prefabrik evlerle ilgili olarak bu kadar yoğun tercih edilmesinde bazı sebepler bulunduğu bilinmektedir. Bu sebeple prefabriklerin genel özellikleri incelendiğinde çok kullanışlı olan bu evlerin neden çok fazla tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. işte prefabrik evlerin genel özellikleri arasında prefabrik bina malzemeleri arasında duvar panelleri, çelik birleşim elemanları, tavan kaplaması, tavan izolasyonu ve çatı kaplama malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca dış kapısı çelik kapı, iç kapılar Amerikan göbekli kapı, balkon kapıları PVC camlı kapı pencerelerin, vasistasları ve camların takılması ile evin oluşturulması sağlanmaktadır. Binanın iç ve dış cephe boyasının yapılması, bina içerisindeki elektrik ve su tesisatlarının çekilmesi, elektrik ve su armatürlerinin de monte edilmesi ile birlikte prefabrik evler tamamlanmaktadır.

2023 Prefabrik Ev Fiyatları

50 m2 Prefabrik Ev IP 050 249.900 TL

55 m2 Prefabrik Ev IP 055 229.900 TL

59 m2 Prefabrik Ev IP 059 287.900 TL

70 m2 Prefabrik Ev IP 070 249.900 TL

75 m2 Prefabrik Ev IP 075 314.900 TL

70 m2 Prefabrik Ev Ahşap Desenli IP 070 T 312.900 TL

79 m2 Prefabrik Ev IP 079 321.900 TL

74 m2 Prefabrik Ev IP 074 323.900 TL

78 m2 Prefabrik Ev IP 078 324.900 TL

81 m2 Prefabrik Ev IP 081 346.900 TL

85 m2 Prefabrik Ev IP 085 381.900 TL

90 m2 Prefabrik Ev IP 090 387.900 TL

101 m2 Prefabrik Ev IP 101 389.900 TL

112 m2 Prefabrik Ev IP 112 429.900 TL

100 m2 Prefabrik Ev IP 100 429.900 TL

113 m2 Prefabrik Ev IP 113 481.900 TL

120 m2 Prefabrik Ev IP 120 487.900 TL

121 m2 Prefabrik Ev IP 121 506.900 TL

126 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı IP 126 T 532.900 TL

110 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı IP 110 512.900 TL

150 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı IP 150 T 589.900 TL

148 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı İkiz IP 148 637.900 TL

126 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı IP 126 634.900 TL

136 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı IP 136 644.900 TL

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