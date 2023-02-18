Prefabrik ev fiyatları vatandaşı cezbetti! 120 metrekare dubleks prefabrik ev bu fiyata! 150 bin TL'si ise devletten

Vatandaşın çok yoğun olarak talep ettiği prefabrik evlerle ilgili olarak bu kadar yoğun tercih edilmesinde bazı sebepler bulunduğu bilinmektedir.

Güncel 18.02.2023 - 12:19 18.02.2023 - 12:20 Alp Eren
Prefabrik ev fiyatları vatandaşı cezbetti! 120 metrekare dubleks prefabrik ev bu fiyata! 150 bin TL'si ise devletten

150 bin TL'si ise devletten... Prefabrik ev fiyatları vatandaşı cezbetti! 120 metrekare dubleks prefabrik ev bu fiyata! Prefabrik ev almak isteyenler bu evleri farklı amaçlarla kullanmak üzere satın almaktadır. Bazı kişiler bu evlerin yazlık türü bahçe içinde bir ev olarak tercih ederken bazı kişiler ev alamadıkları için uygun fiyatlı olması açısından prefabrike ev almaya karar vermişlerdir. Artam ev fiyatları birçok ailenin prefabrik ev satın almasını zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple birçok aile kendileri için başlarını sokacakları uygun fiyatlı ev seçeneği olarak prefabrikleri araştırmaya başladılar. Bu evler arasında küçük evlerin yanında 120 metrekare olan evler de yapılmaktadır.

Prefabrik evlerin genel özellikleri

Vatandaşın çok yoğun olarak talep ettiği prefabrik evlerle ilgili olarak bu kadar yoğun tercih edilmesinde bazı sebepler bulunduğu bilinmektedir. Bu sebeple prefabriklerin genel özellikleri incelendiğinde çok kullanışlı olan bu evlerin neden çok fazla tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. işte prefabrik evlerin genel özellikleri arasında prefabrik bina malzemeleri arasında duvar panelleri, çelik birleşim elemanları, tavan kaplaması, tavan izolasyonu ve çatı kaplama malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca dış kapısı çelik kapı, iç kapılar Amerikan göbekli kapı, balkon kapıları PVC camlı kapı pencerelerin, vasistasları ve camların takılması ile evin oluşturulması sağlanmaktadır. Binanın iç ve dış cephe boyasının yapılması, bina içerisindeki elektrik ve su tesisatlarının çekilmesi, elektrik ve su armatürlerinin de monte edilmesi ile birlikte prefabrik evler tamamlanmaktadır.

2023 Prefabrik Ev Fiyatları

50 m2 Prefabrik Ev    IP 050    249.900 TL

55 m2 Prefabrik Ev    IP 055    229.900 TL

59 m2 Prefabrik Ev    IP 059    287.900 TL

70 m2 Prefabrik Ev    IP 070    249.900 TL

75 m2 Prefabrik Ev    IP 075    314.900 TL

70 m2 Prefabrik Ev Ahşap Desenli    IP 070 T    312.900 TL

79 m2 Prefabrik Ev    IP 079    321.900 TL

74 m2 Prefabrik Ev    IP 074    323.900 TL

78 m2 Prefabrik Ev    IP 078    324.900 TL

81 m2 Prefabrik Ev    IP 081    346.900 TL

85 m2 Prefabrik Ev    IP 085    381.900 TL

90 m2 Prefabrik Ev    IP 090    387.900 TL

101 m2 Prefabrik Ev    IP 101    389.900 TL

112 m2 Prefabrik Ev    IP 112    429.900 TL

100 m2 Prefabrik Ev    IP 100    429.900 TL

113 m2 Prefabrik Ev    IP 113    481.900 TL

120 m2 Prefabrik Ev    IP 120    487.900 TL

121 m2 Prefabrik Ev    IP 121    506.900 TL

126 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı    IP 126 T    532.900 TL

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110 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı    IP 110    512.900 TL

150 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı    IP 150 T    589.900 TL

148 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı İkiz    IP 148    637.900 TL

126 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı    IP 126    634.900 TL

136 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı    IP 136    644.900 TL

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