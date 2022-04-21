Potansiyel Bir Rus Nükleer Saldırısı İçin Emir Komuta Zinciri

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni bir balistik füze sisteminin Moskova'nın düşmanlarını durdurup düşünmesini sağlaması gerektiğini söyleyerek, Ukrayna çatışmasının zemininde Rusya'nın nükleer gücünü bir kez daha destekledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sekiz hafta önce duyuran Putin, Batı'yı, yoluna girmeye yönelik her türlü girişimin "sizi tarihinizde hiç karşılaşmadığınız sonuçlara götüreceği" konusunda uyardı. Günler sonra, Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin yüksek alarma geçirilmesini emretti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres geçen ay yaptığı açıklamada, "bir zamanlar düşünülemez olan nükleer çatışma olasılığının şimdi olasılıklar alanına geri döndüğünü" söyledi.

İşte Rusya'nın emir komuta zincirinin nükleer silah fırlatılması durumunda nasıl işleyeceği.

Rus nükleer silahlarını fırlatmaya kim karar veriyor?

"Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Devlet Politikasının Temel İlkeleri" adlı 2020 tarihli bir belge, Rusya Devlet Başkanı'nın nükleer silah kullanma kararını aldığını söylüyor.

Cheget olarak bilinen küçük bir evrak çantası, cumhurbaşkanına her zaman yakın tutuluyor ve onu Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin komuta ve kontrol ağına bağlıyor.

Cheget bir nükleer fırlatma düğmesi içermez, bunun yerine fırlatma emirlerini merkezi askeri komutanlığa - Genelkurmay Başkanlığı'na iletir.

Putin nükleer emri verirse, ne olur?

Rus Genelkurmayı'nın fırlatma kodlarına erişimi var ve nükleer savaş başlıklarını fırlatmak için iki yöntemi var.

Bireysel silah komutanlarına yetki kodları gönderebilir ve daha sonra fırlatma prosedürlerini uygulayabilir.

Ayrıca, Genelkurmay'ın tüm acil komuta noktalarını atlayarak karada konuşlu füzelerin fırlatılmasını doğrudan başlatmasına izin veren Perimetr olarak bilinen bir yedekleme sistemi de vardır.

Putin'in 'yüksek alarm' emri fırlatma olasılığını artırdı mı?

Putin'in 27 Şubat'ta Rusya'nın nükleer silahlar da dahil olmak üzere caydırıcı güçlerinin yüksek alarma geçirilmesi gerektiğini söylemesinin ardından, savunma bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Pasifik Filoları ve Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığı'nın güçlendirilmiş personelle "geliştirilmiş" savaş görevine getirildiğini söyledi.

Gelişmiş veya özel savaş görevi terimi, Rusya'nın nükleer doktrininde görünmüyor ve askeri uzmanları bunun ne anlama gelebileceği konusunda şaşkına çeviriyor.

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı olan Pavel Podvig, Twitter'da yaptığı açıklamada, emrin Rusya'nın nükleer komuta ve kontrol sistemini etkinleştirmiş olabileceğini ve esasen herhangi bir nihai fırlatma emri için iletişim kanallarını açmış olabileceğini söyledi.

Alternatif olarak, bunun Rusların nükleer tesislerindeki personeli genişlettiği anlamına gelebileceğini söyledi.

Rusya'nın nükleer silah kullanma konusunda kuralları var mı?

2020 doktrini, Rus nükleer silahlarının kullanımını haklı çıkarabilecek dört senaryo sunuyor:

– Rusya veya müttefiklerine karşı nükleer silahların veya kitle imha silahlarının kullanılması;

– Rusya'yı veya müttefiklerini hedef alan balistik füzelerin fırlatıldığını gösteren veriler;

– Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin tehditlere cevap verme yeteneğini zayıflatacak kritik hükümet veya askeri bölgelere yönelik bir saldırı;

Rusya'ya karşı konvansiyonel silahların kullanılması "devletin varlığı tehlikedeyken".

Rusya'nın nükleer yetenekleri neler?

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu, Rusya'nın 5.977 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor, bu da diğer ülkelerden daha fazla. Bunlardan 1.588'i konuşlandırılmış ve kullanıma hazırdır. Füzeleri karadan, denizaltılardan ve uçaklardan ateşlenebilir.

Putin, 19 Şubat'ta Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin koordineli bir testini denetledi. 20 Nisan'da televizyonda ordu tarafından yıllardır geliştirilmekte olan kıtalararası balistik füze Sarmat'ın ilk kez başarıyla test edildiği söylendi. Rusya'nın nükleer kuvvetleri "bu yılın sonbaharında" yeni füzeyi teslim almaya başlayacak, Tass haber ajansı Çarşamba günü üst düzey bir yetkilinin söylediğini aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri ise, geçen ay, Rusya ile gerilimi azaltmak için Minuteman balistik füzesinin rutin bir test lansmanını erteledi.