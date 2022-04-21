Afgan Siviller İddia Edilen Sınır Baskınlarını Anlattı

Geçen hafta her sabah olduğu gibi, 25 yaşındaki Peer Jannat, Müslümanların kutsal Ramazan ayında günlük oruçlarından önce tükettikleri şafak öncesi bir yemek olan Sehri'ye (Sahur) hazırlanmak için 16 Nisan'da saat 2.30'da dini olarak uyandı.

"Tam otururken, dronların seslerini ve ardından jetlerin seslerini duyduk ... saniyeler sonra bir patlama duyduk. Onlar [Pakistan ordusu] bizi bombalıyordu," diyor Pakistan sınırı boyunca uzanan bir Afgan eyaleti olan Khost'taki Afgan-Dubai sakini Jannat, Afgan-Dubai sakini [isim, üyeleri genellikle çalışmak için Körfez ülkesine gönderen birçok aileye atıfta bulunuyor] El Cezire'ye verdiği demeçte.

Yerel halk ve Taliban yetkililerine göre, Khost'un Spera ilçesinin üç köyünde ve Kunar'ın Sheltan bölgesindeki Chogam köyünde düzenlenen hava saldırılarında 20'si çocuk olmak üzere en az 47 kişi öldü. Her iki il de Pakistan ile 2.700 km- (1677 mil-) sınırında yer almaktadır.

"Host'ta 12 kız ve üç erkek öldürüldü; Kunar'da üç kız ve iki erkek çocuk öldürüldü" diyen Afgan UNICEF temsilcisi Mohamed Ag Ayoya, çocukların "uyurken evlerinde öldürüldüklerini" de sözlerine ekledi.

Taliban, ölümcül baskınlardan Pakistan'ı sorumlu tuttu, ancak Pakistan hükümeti sessizliğini korudu. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliği, sınır saldırılarının arkasında İslamabad'ın olduğunu reddetti.

"Bölgemizde iki yeri hedef aldılar ve bir sonraki köyde üç yeri daha bombaladılar. Birçoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca insan öldürüldü ... Bazı ailelerde sadece bir çocuk hayatta kaldı," dedi Jannat, sesinde hayal kırıklığı belirgindi.

Bir dua ve oruç günü olması gereken bir günde, Jannat önümüzdeki altı ila sekiz saati hayatta kalanları evlerinin enkazından kazmak için harcadığını hatırladı. "Sadece mahallemizde beş ev yıkıldı; tamamen düzleştirildiler, bütün aileleri içlerine gömdüler" dedi ve kendi evleri de dahil olmak üzere diğer evlerin çok fazla zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.

"Komşularımıza yardım edecek, onları yıkılmış evlerinden çıkaracak kaynaklarımız yoktu. Komşu köylerden insanlar bize yardım etmeye geldi" dedi.

Jannat, yakındaki Mersaper ve Konai köylerindeki ailelere yardım etmeye gittiğinde de benzer sahnelere tanık oldu. "İnsan yaşamının yanı sıra, insanların evleri, sığırları ve araçları da yok edildi" diyen Bakan, bunların yerel halk tarafından ticaret için kullanılan ulaşım araçlarını da içerdiğini sözlerine ekledi.

Khost'taki birçok aile, geçimini sağlamak için tarım ve hayvancılığa güveniyor. Bununla birlikte, Khost aynı zamanda önemli bir sınır limanı ve dolayısıyla önemli bir ticaret bölgesidir. Jannat, "Birçokları için geçim kaynakları kayboldu" dedi.